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Экономика

Внедрение цифровых решений обсудили главы «Кумтора» и Boston Consulting Group

Президент «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов и управляющий директор компании Boston Consulting Group Андрей Новицкий на полях X горно-геологического форума «MINEX Центральная Азия 2024» обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщили в «КГК».

Уточняется, что Алмазбек Барыктабасов отметил заинтересованность «Кумтор Голд Компани» в сотрудничестве с Boston Consulting Group по таким направлениям, как внедрение и адаптация цифровых решений, мониторинг складских запасов, повышение операционной деятельности и добычи.

По его словам, каждое производство уникально и имеет свою специфику.

«В настоящее время на руднике «Кумтор», расположенном на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря, мы приступили к реализации проекта добычи золотосодержащей руды подземным способом. Это для нас важный проект, который мы намерены реализовать с соблюдением всех мировых стандартов в области экологии», — сказал он.

В свою очередь Андрей Новицкий подчеркнул важность применения последних инновационных и технологических решений на таких сложных производствах, как добыча золота.

«Наша компания имеет большой опыт в оказании комплексных консалтинговых услуг в горногеологической и горнодобывающих областях. Мы готовы к совместной работе, направленной на повышение производственных показателей, оптимизации издержек и внедрении элементов искусственного интеллекта», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296998/
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