Акция по бесплатной замене ID-карт. В Минцифры рассказали подробности

Министерство цифрового развития по поручению президента Садыра Жапарова объявило о начале национальной кампании по обмену ID-карт образца 2004 года с серией AN на новые, образца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о пластиковых паспортах желтого цвета без чипа. Эти старые документы не соответствуют современным требованиям безопасности и удобства. Министерство цифрового развития

Кампания пройдет с 1 июля по 31 августа 2024 года на добровольной и бесплатной основе для граждан при любых мотивах обмена: утеря, порча, перемена ФИО.

Замена ID-карт позволит актуализировать данные в базе, оптимизировать процедуры выборов и улучшить предоставление государственных услуг.

Обмену подлежат ID-карты исключительно образца 2004 года с серией AN, биометрические ID-карты образца 2017 года не требуют замены, так как соответствуют всем международным стандартам и имеют высокую степень защиты. Министерство цифрового развития

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров объявил об акции по бесплатной замене ID-карт.