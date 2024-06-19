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Общество

Садыр Жапаров объявил об акции по бесплатной замене ID-карт

Президент Садыр Жапаров объявил об акции по бесплатной замене ID-карт. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сообщается, что акция пройдет с 1 июля по 31 августа.

«Как всем известно, паспорта, ID-карты и другие документы теперь производятся у нас. Ранее ходили слухи, что иностранным гражданам продают паспорта Кыргызстана. К сожалению, были случаи, когда такие слухи оказывались правдой. Возможно, и сегодня многие иностранцы имеют на руках паспорта и ID-карты КР. Их срок действия может составлять от пяти до десяти лет. Конечно, после истечения срока все они станут недействительными», — сказал глава государства.

По его словам, в дальнейшем не будет понятия «поддельный паспорт» или «поддельная ID-карта». Подделать их будет невозможно, так как содержат множество скрытых защитных элементов.

Как раньше, направо и налево, всем подряд паспорта продавать не будут, потому что их теперь производят у нас. В связи с этим мы проводим акцию по бесплатной замене ID-карт.

Садыр Жапаров

Он призвал ГП «Учкун» и Министерство цифрового развития быть готовыми к 1 июля. После окончания акции замена ID-карт будет осуществляться по прежней цене — 600 сомов.

«Поэтому поторопитесь бесплатно обменять свои ID-карты. Что касается общегражданских паспортов, то у нас пока нет финансовой возможности проводить их бесплатную замену. Однако, как только она появится, мы также проведем акцию по бесплатному обмену ОГП. Только таким образом, в короткие сроки мы должны полностью перейти на паспорта, которые производят у нас», — заключил президент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297047/
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