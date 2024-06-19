Вход в центр «Рух Ордо» в Чолпон-Ате подешевел на 150 сомов

По поручению президента Садыра Жапарова вход в культурный туристический центр «Рух Ордо» снизили до 350 сомов. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, когда центр был частным, за вход платили 500 сомов. После перехода на баланс государства люди стали возмущаться высокой стоимостью, и Садыр Жапаров решил снизить цену.

«Возможно, кто-то будет говорить, что можно было сделать вход и бесплатным. Однако нужно помнить: чтобы содержать центр, нужны средства», — говорится в посте Аската Алагозова.