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Общество

Вход в центр «Рух Ордо» в Чолпон-Ате подешевел на 150 сомов

По поручению президента Садыра Жапарова вход в культурный туристический центр «Рух Ордо» снизили до 350 сомов. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, когда центр был частным, за вход платили 500 сомов. После перехода на баланс государства люди стали возмущаться высокой стоимостью, и Садыр Жапаров решил снизить цену.

«Возможно, кто-то будет говорить, что можно было сделать вход и бесплатным. Однако нужно помнить: чтобы содержать центр, нужны средства», — говорится в посте Аската Алагозова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297061/
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