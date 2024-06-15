GPS и видеонаблюдением оснастили автомобили ГУОБДД в Кыргызстане

В Кыргызстане в рамках цифровизации в служебных автомобилях установлены и введены в эксплуатацию GPS и видеонаблюдение. Об этом сообщает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

В ведомстве рассказали, что GPS и видеорегистраторы подключены к системе глобального позиционирования. Благодаря этому работники центра ситуационного мониторинга могут видеть, где находятся служебные машины и чем занимаются сотрудники.

Камеры установлены спереди, сзади и внутри автомобиля.

Все действия патрульных записываются и в онлайн-режиме передаются в мониторинговый центр. Постоянно работают и нагрудные камеры сотрудников. Это делают для того, чтобы контролировать их работу и законность действий.

«В процессе общения с водителями, нарушившими Правила дорожного движения, исключена возможность каких-либо коррупционных действий со стороны работников, так как видео- и аудиозапись ведется непрерывно», — говорится в сообщении.

Машины с GPS и системами видеонаблюдения работают в Бишкеке и вдоль Иссык-Куля.

В ГУОБДД заметили, что установлены стационарные видеокамеры «Ураган» и автоматические программные комплексы «АвтоУраган», которые круглосуточно контролируют движение транспортных средств. Главная цель — создать комфортные условия для туристов, приехавших на отдых.