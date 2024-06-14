Активисты: Отказ от троллейбусов нанесет многомиллионный ущерб Бишкеку

Отказ от троллейбусов нанесет ущерб Бишкеку минимально на 624 миллиона сомов. Об этом говорится в обращении активистов к горожанам.

Они напоминают, что мэрия планирует передать 100 бишкекских троллейбусов Ошу и заменить их электробусами, которые закупают за счет средств Азиатского банка развития (проект на $50 миллионов).

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«При этом, согласно данным муниципалитета, уже в понедельник начнут работы по расширению дорог с демонтажом троллейбусной сети, в то время как общественные слушания по передаче троллейбусов только начались — вынесено постановление Бишкекского городского кенеша «О даче согласия на безвозмездное отчуждение пассажирских троллейбусов в государственную собственность», — сообщают активисты.

Это несет за собой невозвратные потери города — сумма ущерба нашей столице составляет минимально 624 миллиона сомов (согласно общей сумме списания по перечню троллейбусов и имущества, обеспечивающего их функционирование по постановлению БГК). Активисты

Они отмечают, что забрать единственный экологический транспорт хотят те, кто на нем не ездит.

«Несмотря на обращение жителей Бишкека и петицию по сохранению и развитию троллейбусной инфраструктуры, которая за несколько дней собрала около 1 тысячи подписей, мэрия говорит о ликвидации троллейбусной инфраструктуры в городе. Причинами такого решения называют изношенность инфраструктуры и транспортных средств. Но последнее обновление сети было в 2022 году, а в 2018-м закупили больше 50 новых троллейбусов за счет кредитных средств ЕБРР», — напоминают активисты.

Они призывают горожан принять участие в общественных обсуждениях, которые будут проходить месяц. Для этого можно написать письмо в Бишкекский городской кенеш (шаблон) или записать короткий ролик на 1 минуту с вашим мнением и отправить на почту savebishkektrolleybus@gmail.com (камера в вертикальном виде). Активисты сделают сборное видео — почему мы любим троллейбусы и почему они нужны столице!