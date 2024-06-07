Бишкек останется без троллейбусов. Сто единиц передадут городу Ош

Бишкек передаст сто троллейбусов Ошу. Проект постановления БГК «О даче согласия на безвозмездное отчуждение пассажирских троллейбусов в государственную собственность Кыргызской Республики» вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, основанием для инициирования процесса передачи троллейбусов мэрии южной столицы послужило ее письменное обращение в адрес администрации президента от 29 февраля.

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«Концентрация населения в крупных городах — общемировая тенденция. С большим потоком миграции сегодня сталкивается и второй крупный город страны — Ош. Таким образом, в связи с возрастающим пассажиропотоком необходимо решить проблему обеспечения населения пассажирскими перевозками», — говорится в документе.

В муниципалитете Бишкека, который внес проект в БГК, подчеркивают, что использование троллейбусов в столице обусловлено их экологичностью, вместимостью, наличием развитой соответствующей инфраструктуры и низкой стоимостью эксплуатации.

«При этом 2 ноября 2022 года Бишкекское троллейбусное управление подписало контракт с компанией Ankai Automobile Co., Ltd, в рамках которого во втором квартале 2025-го планируется поставка 120 аккумуляторных электробусов и сопутствующей зарядной инфраструктуры. В связи с этим передача троллейбусов не повлечет снижения качества пассажирских перевозок в столице, так как выпадающее количество троллейбусов будет заменено электробусами», — сказали в мэрии.

Там отметили, что передаваемые троллейбусы введены в эксплуатацию с 2001 по 2018 год. И на сегодня срок службы некоторых троллейбусов превысил 15 лет, при том, что средний срок их эксплуатации не должен превышать 20 лет.

Добавим, что, по данным муниципалитета, ежедневно на линию выезжают 115-125 троллейбусов.

Ранее стало известно, что бишкекские троллейбусы находятся под угрозой исчезновения, их могут заменить электробусами. Как сообщили в Инициативе по защите троллейбусов, на их запрос в мэрии столицы ответили, что «рассматривается вопрос о передаче троллейбусов вместе с контактной сетью и тяговыми подстанциями в Ош, Кара-Балту и Токмак для дальнейшей их эксплуатации».