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Общество

Дело 11 журналистов. Четырем суд продлил срок содержания под стражей

Ленинский районный суд Бишкека сегодня, 7 июня, отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении четырех журналистов Temirov Live. Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актилек Капаров и Айке Бейшекеева останутся под стражей до 8 августа в СИЗО.

Также суд изменил меру пресечения для Сайпидина Султаналиева, бывшего журналиста Temirov Live, ныне работающего в Archa Media. Его домашний арест заменили на подписку о невыезде. Решения были приняты на закрытом заседании суда.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта.

Позже некоторых задержанных журналистов суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296134/
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