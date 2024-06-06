Больше всего в Кыргызстан приезжают граждане Узбекистана

Наибольшее число иностранцев, прибывающих в Кыргызстан, — граждане Узбекистана. Об этом на брифинге сообщил директор департамента туризма Максат Усубалиев.

По его словам, в 2023-м КР посетили много россиян.

«С прошлого года мы инициировали новую систему подачи онлайн-заявки на регистрацию иностранных граждан. С мая по декабрь 2023-го на такую регистрацию подали более 12 тысяч собственников жилья и гостиниц. Это связано с наплывом граждан из РФ и других стран», — отметил глава департамента.

Он добавил, что иностранцы могут пребывать в Кыргызстане 30, 60 или 90 дней. С 2024 года введен режим, разрешающий гражданам КР и РУз пересекать государственную границу по внутреннему паспорту.

«Если мы раньше могли путешествовать в Казахстан и Россию по ID-карте, то теперь по ней можем ездить и в Узбекистан», — сказал Максат Усубалиев.