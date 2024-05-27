21:14
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Общество

Возобновился судебный процесс по делу Ондуруша Токтонасырова

В Первомайском районном суде возобновился процесс по делу активиста Ондуруша Токтонасырова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

Она отметила, что Ондуруша Токтонасырова обвиняют по статье 330 УК КР (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР) за посты в Facebook.

«Ранее суд назначил повторную госэкспертизу, несмотря на то что суду уже представили две экспертизы, включая независимую», — написала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295137/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперты надели мантию судьи. Правозащитница о громких делах в Кыргызстане
Почему заседания по делу Ондуруша Токтонасырова откладывают. Объяснение суда
Суд по делу Ондуруша Токтонасырова. Заседания уже трижды откладывались
Активист Ондуруш Токтонасыров болен. Ему нужна помощь
Дело активиста Ондуруша Токтонасырова направлено в прокуратуру
Дело Ондуруша Токтонасырова. Активисту предъявили обвинение
Дело Ондуруша Токтонасырова. Активиста допросили в МВД как свидетеля
Дело Ондуруша Токтонасырова. Активиста вновь вызвали на допрос
По делу Ондуруша Токтонасырова могут привлечь к ответственности других лиц
Дело Ондуруша Токтонасырова. Адвокат подаст жалобу на сотрудников милиции
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Когда в&nbsp;Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. Прогноз на&nbsp;27-29 мая Когда в Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. Прогноз на 27-29 мая
Как повысят пенсии в&nbsp;Кыргызстане, рассказали в&nbsp;Соцфонде Как повысят пенсии в Кыргызстане, рассказали в Соцфонде
Бизнес
MegaKassa от&nbsp;MEGA доступна на&nbsp;IOS MegaKassa от MEGA доступна на IOS
Преимущества виртуальной карты &laquo;Сапарыбыз бир&raquo; от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo; Преимущества виртуальной карты «Сапарыбыз бир» от «Газпромнефть»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
27 мая, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 мая: днем без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 мая: днем без осадко...
20:50
Второй раз за год. Снят с должности начальник Свердловского УВД
20:35
Теперь в городе Ош есть свой оркестр национальных инструментов
20:01
Возобновился судебный процесс по делу Ондуруша Токтонасырова
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»