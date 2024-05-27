Возобновился судебный процесс по делу Ондуруша Токтонасырова

В Первомайском районном суде возобновился процесс по делу активиста Ондуруша Токтонасырова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

Она отметила, что Ондуруша Токтонасырова обвиняют по статье 330 УК КР (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР) за посты в Facebook.

«Ранее суд назначил повторную госэкспертизу, несмотря на то что суду уже представили две экспертизы, включая независимую», — написала она.