03:29
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Общество

Суд отправил на доследование дело активиста Афтандила Жоробекова

Суд отправил на доследование дело активиста Афтандила Жоробекова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство прокурора, хотя дополнительная экспертиза показала, что в постах Афтандила не было призыва к массовым беспорядкам.

«Но прокурор необоснованно настоял на доследовании якобы других обстоятельств. Вот так суд и прокуратура, не найдя ничего по существу, ищут непонятно что, чтобы посадить на долгие годы молодого парня, который просто хотел выйти на мирное собрание в защиту госфлага», — написала она и добавила, что Афтандил Жоробеков уже шестой месяц находится в СИЗО.

Напомним, что Афтандил Жоробеков является организатором мирной акции в защиту флага. Он объявил автопробег, который должен был состояться 2 декабря 2023 года, но милиционеры препятствовали участникам и акция не состоялась. 9 декабря активист объявил о мирном собрании в сквере имени Максима Горького. Накануне этой акции его задержали и водворили в СИЗО-1, где он содержится по сей день.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294679/
просмотров: 950
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Афтандила Жоробекова. Эксперт заявил, что в следствии ему дали не то видео
Мать активиста Афтандила Жоробекова просит власти освободить сына
Изменение флага. Блогер Афтандил Жоробеков встретит Новый год за решеткой
Освободить блогера Афтандила Жоробекова призвала Human Rights Watch
Сотрудники института омбудсмена ознакомились с условиями содержания в СИЗО-1
Предъявление обвинения Афтандилу Жоробекову незаконно. Мнение экс-омбудсмена
Митинг против изменения флага. В МВД рассказали об обыске у Афтандила Жоробекова
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Мэрия потребовала привести в&nbsp;порядок внешний вид торгового центра в&nbsp;Бишкеке Мэрия потребовала привести в порядок внешний вид торгового центра в Бишкеке
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами