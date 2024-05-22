Суд отправил на доследование дело активиста Афтандила Жоробекова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство прокурора, хотя дополнительная экспертиза показала, что в постах Афтандила не было призыва к массовым беспорядкам.

«Но прокурор необоснованно настоял на доследовании якобы других обстоятельств. Вот так суд и прокуратура, не найдя ничего по существу, ищут непонятно что, чтобы посадить на долгие годы молодого парня, который просто хотел выйти на мирное собрание в защиту госфлага», — написала она и добавила, что Афтандил Жоробеков уже шестой месяц находится в СИЗО.

Напомним, что Афтандил Жоробеков является организатором мирной акции в защиту флага. Он объявил автопробег, который должен был состояться 2 декабря 2023 года, но милиционеры препятствовали участникам и акция не состоялась. 9 декабря активист объявил о мирном собрании в сквере имени Максима Горького. Накануне этой акции его задержали и водворили в СИЗО-1, где он содержится по сей день.