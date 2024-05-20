Снос домов в парке отложили, и зачем мэр ездил в Японию. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Конфликт с иностранными студентами Прошло заседание координационного совета под председательством мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с участием руководителей органов прокуратуры, правоохранительных органов и городских служб. ГУВД поручено усилить меры по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в местах массового скопления людей, в особенности в образовательных учреждениях и местах проживания иностранных студентов. Главам четырех столичных районов поручено усилить работу по выявлению лиц, нарушивших миграционное законодательство страны. Муниципальным территориальным управлениям совместно с участковыми сотрудниками поставлена задача продолжить разъяснительные беседы в местах проживания иностранных граждан. Департаменту образования мэрии совместно с Министерством образования — провести работу по отчисленным иностранным студентам, в целях выявления незаконного их нахождения на территории города. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Заседание координационного совета

Снос домов отложили Сегодня в парке имени Ататюрка должны были начать демонтаж ряда объектов, находящихся на стадии строительства и не имеющих разрешительных документов. Также планировался снос заборов и ограждений вокруг ряда зданий, выходящих за границы их земельных участков. Однако работы так и не начались, как сказал аким Октябрьского района, «из-за погодных условий». В мэрии сообщили, что сноса индивидуальных жилых домов без соответствующих решений суда не планируется. Юридическая служба муниципалитета уже подготовила и подала в суд 19 исков. Всего планируется направить более 94 судебных исков (цифра может увеличиться по мере подготовки исков).

Японцы разработают Генплан Японская компания Nikken Sekkei Ltd планирует разработать городской мастер-план (Генплан) с учетом всех потребностей и удобств горожан столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии. По ее данным, меморандум о сотрудничестве в области градостроительства, урбанистики и архитектуры между мэрией города Бишкека и компанией подписан на форуме SusHi Tech Tokyo 2024 в Японии. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Меморандум между мэрией Бишкека и компанией Nikken Sekkei Ltd Разработка мастер-плана Бишкеке станет первым проектом городского планирования компании в Центральной Азии. Кроме того, в ходе визита в Японию мэр Айбек Джунушалиев принял участие в SusHi Tech Tokyo 2024. В муниципалитете подчеркнули, что Бишкек был единственным городом стран Центральной Азии, представленным в качестве почетного гостя SusHi Tech Tokyo 2024.

Миллионы на «Эмгек резерви» Управление капитального строительства объявило конкурс на капитальный ремонт муниципального учреждения «Бишкекский спортивный центр «Алга», которое стало преемником центра «Эмгек резерви». На эти цели оно планирует потратить 270 миллионов сомов. Напомним, в конце декабря кабмин передал мэрии столицы республиканский центр физической культуры и спорта «Эмгек резерви». Глава города Айбек Джунушалиев провел выездное совещание и поручил создать структурное подразделение на базе департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью для трудоустройства сотрудников. В целях развития спортивной деятельности центр послужит базой для футбольного клуба «Алга» и Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва спортивных игр. Согласно эскизному проекту Бишкекглавархитектуры, на территории центра планируют разместить стадион с трибунами, тренировочные футбольные поля, волейбольные, баскетбольные и воркаут-площадки, спортивный комплекс, амфитеатр и парковочную зону. Будет устроен променад (прогулочная зона вдоль БЧК).



Испытания на плотность С 20 мая Бишкектеплосеть начинает заполнение водяных тепловых сетей. Как сообщила пресс-служба компании, в период с 23 по 29 мая будут проведены регламентные испытания на плотность. Это необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в отопительный период. При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожного покрытия. В Бишкектеплосети просят горожан быть внимательными и в случае обнаружения порывов и утечек из тепловых сетей и провалов дорожного покрытия сообщать: в диспетчерскую службу «Бишкектеплосеть» по телефону 0312568558;

в центр поддержки потребителей «Бишкектеплосеть» — 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166.

Рекламу наркотиков закрашивают В столице закрашивают рекламные объявления интернет-магазинов по продаже наркотиков. Сотрудники акимиата, МТУ и РОВД делают упор на пришкольные территории. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Борьба с наркотиками Подобные рейды проходят на постоянной основе.