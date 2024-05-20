Крупная японская компания разработает городской мастер-план Бишкека

Японская компания Nikken Sekkei Ltd планирует разработать городской мастер-план (Генплан) с учетом всех потребностей и удобства горожан столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, меморандум о сотрудничестве в области градостроительства, урбанистики и архитектуры между мэрией Бишкека и компанией подписан на форуме SusHi Tech Tokyo 2024 в Японии.

В мэрии отметили, что Nikken Sekkei Ltd является мировой японской компанией № 1, предлагающей комплексное решение в области архитектуры и градостроительства, ориентированное на экологическую и экономическую устойчивость, функциональность и дальновидную привлекательность. Компания на сегодня реализовала много масштабных проектов по миру, таких как: Гренландский центр в Шанхае, Сингапурский железнодорожный коридор «Линия жизни», рождение «умного» города Красноярска, генеральный план северной части Эр-Рияда, новый финансовый район портового города Коломбо, Форте Тауэрс — дубайский оперный район, много проектов в Японии, мастер-план центральной части Владивостока, стратегическое городское планирование Москвы (Рублево-Архангельский «умный город») и другие.

Разработка мастер-плана Бишкека станет первым проектом городского планирования компании в Центральной Азии.

Кроме того, во время визита в Японию мэр Айбек Джунушалиев принял участие в SusHi Tech Tokyo 2024.

«Мероприятие является масштабной диалоговой площадкой, объединившей 48 лидеров городов с пяти континентов с целью обмена идеями и обсуждения передовых технологий и стратегий, направленных на устойчивое развитие городов», — отметили в мэрии.

В муниципалитете подчеркнули, что Бишкек был единственным городом стран Центральной Азии, представленным в качестве почетного гостя SusHi Tech Tokyo 2024.

Айбек Джунушалиев выступил на программе для городских лидеров, где презентовал деятельность мэрии в сфере содействия нулевому уровню выбросов, улучшения экологической ситуации в столице. Он поделился опытом Бишкека в области внедрения устойчивых решений и цифровых технологий, которые помогают городу развиваться и адаптироваться к современным вызовам, подчеркнув важность развития международного сотрудничества в решении глобальных вопросов.

Основной целью участия Бишкека в SusHi Tech Tokyo 2024 являлось установление новых партнерских отношений, обмен знаниями и получение передового опыта для дальнейшего развития города.

Айбек Джунушалиев выразил уверенность, что участие в этом мероприятии откроет новые возможности для Бишкека и поможет внедрить новейшие технологии в городскую инфраструктуру.