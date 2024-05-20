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Общество

В здании Дворца бракосочетания в Бишкеке начался ремонт

С 15 мая по 15 июня зал торжественной регистрации во Дворце бракосочетания закрыт на ремонт. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

По их данным, торжественная регистрация заключения брака проходит на первом этаже дворца.

Прием граждан осуществляется в обычном режиме — с 9.00 до 18.00.

В ведомстве напомнили, что жители и гости столицы, помимо торжественной регистрации заключения брака, могут обратиться во Дворец бракосочетания за следующими услугами: регистрация рождения и оформление пособия «балага суйунчу», перемена ФИО, усыновление, получение дубликатов свидетельств, присвоение персонального идентификационного номера (ПИН) и регистрация расторжения брака. Кроме того, доступна услуга выездной торжественной регистрации заключения брака.

Подать заявление на регистрацию брака также можно в центрах обслуживания населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294446/
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