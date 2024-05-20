Минтруда помогло получить не выплаченную в РФ зарплату на 17,6 миллиона рублей

Министерство труда помогло получить кыргызстанцам не выплаченную в России зарплату на сумму 17,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в представительство министерства в РФ за четыре месяца обратился 451 гражданин КР по вопросу невыплаты заработной платы.

«В результате переговоров 267 кыргызстанцам выплатили задержанную зарплату. Общая сумма выплат составила 17 миллионов 660 тысяч 200 рублей», — сказали в ведомстве.

В представительстве напомнили, что отсутствие трудового договора может стать значительным препятствием в защите работником своих трудовых прав, в том числе права на получение заработной платы.

В случае невыплаты зарплаты, компенсаций за причиненный ущерб здоровью, связанный с производственной травмой, и иных компенсаций кыргызстанцы, пребывающие в России, могут обратиться в представительство Минтруда по адресу: Москва, улица Малая Полянка, дом 7, корпус 5, телефоны: 84951977671; +79250302627 (WhatsApp).