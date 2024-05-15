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Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Кенешбека Дуйшебаева просят отпустить под домашний арест

Фигуранта так называемого кемпир-абадского дела Кенешбека Дуйшебаева просят отпустить под домашний арест. Как сообщил журналистам его адвокат Акын Авазбеков, он обратился в суд с такой просьбой.

Накануне Кенешбеку Дуйшебаеву стало плохо на заседании. Его вынесли из зала суда на носилках.

По словам его сестры, Кенешбека Дуйшебаева доставляли на судебные заседания, несмотря на высокое артериальное давление и показатели сахара в крови.

Сегодня судебный процесс продолжился без Кенешбека Дуйшебаева. Другой обвиняемый — Айбек Бузурманкулов доставлен в зал суда полураздетым, на теле видны синяки. По его словам, на его груди и животе было написано «Кемпир-Абад», конвоиры его повалили на пол и избили, а надпись стерли.

  • 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются девять человек.
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294025/
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