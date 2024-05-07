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Общество

Суд над Олжобаем Шакиром. Прокурор требует посадить писателя на семь лет

На завершающую траекторию вышел судебный процесс над писателем и общественным деятелем Олжобаем Шакиром.

Сегодня, 7 мая, в Аламединском районном суде Чуйской области завершились прения сторон.

Сторона обвинения требует признать Олжобая Шакира виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и приговорить к семи годам лишения свободы.

Напомним, Олжобай Шакир задержан в августе 2023-го и с тех пор находится под стражей. Его обвиняют в «призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам». Накануне ареста писатель выступал против передачи четырех пансионатов на Иссык-Куле Узбекистану.

Защита Олжобая Шакира настаивает на том, что в материалах дела отсутствуют доказательства для вынесения обвинительного приговора. В частности, комментируя ход судебного процесса радиостанции «Азаттык», адвокат Бакыт Автандил уулу обратил внимание на то, что заключение экспертов по делу вынесено на основании нерелевантной видеозаписи. По мнению защиты писателя, приговор должен быть оправдательным.

Следующее заседание состоится 14 мая. На нем Олжобай Шакир выступит с последним словом, затем будет вынесен приговор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293449/
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