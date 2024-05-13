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Общество

В Свердловском районе Бишкека новый аким

На должность главы Свердловской администрации Бишкека назначен Кубанычбек Айтакунов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, назначение главы произведено из внутреннего резерва кадров муниципалитета в рамках государственной кадровой политики, установленной Указом президента от 29 января 2021 года № 2 «О новой государственной кадровой политике» и направленной на повышение эффективности управления и привлечение в органы местного самоуправления профессиональных кадров и перспективной молодежи.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Новый аким Свердловского района Кубанычбек Айтакунов

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Айбек Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293847/
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