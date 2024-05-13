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Общество

В КГТУ открыли учебный центр «Беспилотные летательные аппараты»

В Кыргызском государственном техническом университете открыли учебный центр «Беспилотные летательные аппараты» (БПЛА), созданный в партнерстве с Шэньсийским профессионально-техническим колледжем и компанией Xi’an Tianyi Intelligent Control Education Technology. Об этом сообщили в вузе.

Новый центр специализируется на обучении специалистов по технологиям и эксплуатации дронов в различных областях, таких как геодезия, транспорт, геоинформатика и чрезвычайные ситуации. Это сотрудничество обещает стать значимым шагом в развитии образования и технологий не только для Кыргызстана и Китая, но и для всего региона.

Делегация из провинции Шэньси (Китай) посетила университет для укрепления сотрудничества с китайскими партнерами в рамках проекта «Мастерская Циньлин».

«КГТУ готов к активной работе на новой платформе для изучения опыта Китая в ведущих областях науки и техники, таких как энергетика, машиностроение, новые виды транспорта, химическая и горная промышленность, металлургия, производство новых материалов, информационные технологии и интеллектуальное оборудование», — добавили в университете.

В рамках визита делегация ознакомилась с центрами и лабораториями КГТУ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293842/
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