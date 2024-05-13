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Общество

Случаев сибирской язвы среди животных в Кыргызстане не выявили

В Кыргызстане сибирская язва среди животных не выявлена. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ведомство отметило: в некоторых средствах массовой информации появились сведения от медицинской службы о том, что 9 мая зарегистрирован случай сибирской язвы.

Ветеринарная служба провела эпизоотическое расследование, отобраны пробы (мясо, почва) и направлены в лабораторию. По предварительным данным лабораторных исследований, результаты отрицательные. 

Минсельхоз

Сейчас лабораторные исследования продолжаются, результат будет поставлен по их окончании.

 Забитое животное было вакцинировано против сибирской язвы.

Сегодня на местах проводят ветеринарно-санитарные мероприятия против сибирской язвы, обеспеченность вакциной и дезсредствами составляет 100 процентов.

Эпизоотическая ситуация по сибирской язве стабильная, больных и подозрительных животных не выявили.

Ранее Центр госсанэпиднадзора сообщил, что 9 мая в одном из регионов республики зарегистрирован случай сибирской язвы. Выяснилось, что один из сельчан зарезал корову без ветеринарного осмотра и раздал мясо соседям.

«После употребления в пищу мяса у нескольких человек появились признаки сибирской язвы. Один из заболевших находится на лечении в Бишкеке», — говорилось в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293834/
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