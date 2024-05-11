В Кыргызстане зарегистрировали случай сибирской язвы

9 мая в одном из регионов республики зарегистрирован случай сибирской язвы. Об этом сообщила пресс-служба Центра госсанэпиднадзора.

По ее данным, выяснилось, что один из жителей села зарезал корову без ветеринарного осмотра и раздал мясо соседям.

«После употребления в пищу мяса у нескольких человек появились признаки сибирской язвы. В настоящее время один из заболевших находится на лечении в стационаре Бишкека», — говорится в сообщении.

Последний случай сибирской язвы зарегистрирован в 2012 году в столице, с тех пор ситуация была благополучной.

Сибирская язва — это заболевание, передаваемое от животных к человеку. Источником инфекции чаще являются домашние животные — крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи; многие виды диких животных. Больное животное выделяет возбудителя в окружающую среду с мочой, калом, слюной.