Антибиотики в Кыргызстане продают без рецепта врача. Депутат обеспокоен

На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике депутат Чингиз Айдарбеков выразил обеспокоенность, что антибиотики в аптеках Кыргызстана продают без рецепта врача.

По его словам, в Кыргызстане продают антибиотики четвертого поколения, тогда как в других странах первого.

«Их продают только по рецепту врача, а у нас в любую аптеку зайдешь тебе спокойно продадут без назначения. Может, ужесточить требования?» — обратился к министру здравоохранения депутат.

Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что в Бишкеке и Оше открываются лаборатории для анализа антибиотиков.

«ВОЗ нам выделил $1 миллион на открытие лабораторий в Бишкеке и Оше. Врачи назначают антибиотики, а от них эффекта нет, потом через несколько дней назначают другой препарат. Чтобы проверить, какой антибиотик нужен пациенту, уходит 7-10 дней, но пациент же не может ждать столько. После переговоров с ВОЗ мы открыли лаборатории в Бишкеке и Оше, которые выдают результаты анализов за три часа. Когда определят, от какого антибиотика будет эффект, врачи назначат лекарства больному», — отметил глава Минздрава.

Чингиз Айдарбеков добавил, что Минздрав должен всем аптекам поставить строгие требования, чтобы антибиотики продавали только по рецепту врача.