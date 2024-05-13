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Общество

Возвращенные помещения в торговых центрах Бишкека передадут в госсобственность

Возвращенные помещения в торговых центрах «Ала-Арча» и «Томми Молл» передадут в госсобственность. Об этом говорится в проектах постановления БГК о даче согласия на отчуждение в государственную собственность нежилых помещений, вынесенных на общественное обсуждение.

Отмечается, что проекты постановлений подготовлены в целях эффективного использования существующих объектов недвижимого имущества путем безвозмездной передачи в государственную собственность муниципального нежилого помещения, а также согласно протокольному поручению заместителя председателя кабинета министров — председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.

Речь идет о трех объектах: помещения в ТРЦ «Паллада» (улица Шопокова, 108), в ТРЦ «Ала-Арча» и «Томми Молл».

В справках-обоснованиях к проектам отмечается, что в соответствии со статьями 10, 11 Закона «О муниципальной собственности на имущество» имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть отчуждено путем купли-продажи, приватизации, мены или безвозмездной передачи в государственную собственность. Безвозмездное отчуждение объектов муниципальной собственности, передаваемых в государственную собственность, производится с согласия местного кенеша.

Напомним, ранее ГКНБ сообщал о возврате на баланс ДУМИ нежилых помещений в ТРЦ «Ала-Арча» и «Томми Молл» и отмечал, что средства от расположенных на этих площадках объектов будут поступать в городской бюджет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293784/
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