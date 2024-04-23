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Государству возвращены коммерческие помещения в ТРЦ «Томми Молл» в Бишкеке

Государству возвращены коммерческие помещения в ТРЦ «Томми Молл» в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

В ходе следствия установлено, что в 2005 году мэрия города предоставила земельный участок ЗАО «К» площадью 0,5 гектара во временное пользование на 49 лет под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов с подземными гаражами на улице Токомбаева.

«Далее право пользования участком перешло ОсОО «Э.К.». Согласно условиям предоставления участка, арендодатель обязан передать часть построенного жилья в муниципальную собственность.
В результате незаконных манипуляций ответственных должностных лиц комиссии по предоставлению прав на земельные участки в Бишкеке изменено функциональное назначение земельного участка под проектирование и строительство торгово-развлекательного комплекса и государство оказалось лишенным возможности передать жилье малоимущим гражданам, что привело не только к нанесению ущерба городскому бюджету, но и к ухудшению общественного доверия к государственным институтам власти в целом», — рассказали в ГКНБ.

ОсОО «Э.К.» передало безвозмездно на баланс муниципалитета коммерческие помещения площадью 1 тысяча 257,5 квадратных метра на втором этаже ТРЦ «Томми Молл», стоимость которых составляет 335,7 миллиона сомов. В них расположены бутики и спортивный зал, аренда от которых будет поступать в городской бюджет.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных должностных лиц вышеуказанной комиссии, а также работа по выявлению и пресечению аналогичных фактов», — добавили в госкомитете.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292357/
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