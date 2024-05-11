Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса

Если вы решили пройти обучение и получить водительское удостоверение, то следующим вашим шагом станет выбор автошколы.
Учебных заведений, где вас научат водить машину, в Бишкеке немало. Во всех для получения категории B срок обучения 2,5 месяца, ВС — 3,5 месяца, С, D, CE — 1,5 месяца. Помимо посещения теоретических знаний, необходимо будет сделать не менее 10 практических выездов.
24.kg представляет список автошкол с ценами, номерами телефонов и адресами.
«Автолайн»
Адрес: проспект Манаса, 9.
Телефон: 0707171707, 0559940033.
Стоимость:
- категория B — 12 тысяч сомов;
- практические занятия — 500 сомов/1,5 часа.
Instagram: autoline_school.
«Авто Плюс»
Филиалы:
- улица Московская, 217, офис 4, 0558660855, 0996706660855;
- «Городок строителей», 15а, 0558777900, 0502864487.
Стоимость:
- категория В — 16 тысяч сомов;
- практические занятия — 400 сомов/час.
Instagram: avtoplyus_school.
«Авто Про»
Адрес: улица Элебесова, 83.
Телефон: 0707949494.
Стоимость:
- категория B — 16 тысяч сомов, категория ВС — 24 тысячи сомов;
- практические занятия — 400 сомов/час.
Instagram: avtopro_kg.
«Автостарт +»
Адрес: микрорайон «Тунгуч», 64/6.
Телефон: 0702748385
Стоимость:
- категория B — 16 тысяч сомов, категория ВС — 24 тысячи сомов, категория D, СE — 16 тысяч сомов;
- практические занятия — 400 сомов/час.
Instagram: avtoshkola_avtostart_plus.
Автошкола КРСУ
Адрес: проспект Шабдана Баатыра, 6а, корпус 6.
Телефон: 0550933422.
Стоимость:
- категория В — 9 тысяч 550 сомов;
- практические занятия — 370 сомов/час.
«Ак жол»
Адрес: улица Раззакова, 62.
Телефоны: 0707487274, 0553931846.
Стоимость:
- категория B — 12 тысяч сомов , ВС — 18 тысяч сомов;
- практические занятия — 350 сомов/час (легковая), 600 сомов/час (грузовая).
Instagram: avtoshkola_akjol.
«Билим авто»
Адрес: улица Киевская, 190.
Телефон: 0707333664.
Стоимость:
- категория B — 14 тысяч 400 сомов, категория ВС — 21 тысяча 420 сомов, категория D — 8 тысяч сомов, Е — 10 тысяч сомов;
- практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат), 500 сомов/час (грузовая).
Instagram: bilimavto.
Бишкекская автошкола «ОСТО»
Адрес: улица Элебесова, 206.
Телефон: 0312678202, 0312679127.
Стоимость:
- категория В — 12 тысяч сомов, ВС — 15 тысяч сомов;
- практические занятия — 5 литров бензина на одно занятие.
Бишкекская автошкола Союза водителей
Адрес: улица Малдыбаева, 34а.
Телефоны: 0312545607, 0505545607.
Стоимость:
- категория B — 10 тысяч сомов, ВС — 15 тысяч сомов;
- практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат), 450 сомов/час (грузовое авто).
Бишкекский образовательный автомотоклуб «ОСТО»
Адрес: 12-й микрорайон, 21.
Телефоны: 0312522574, 0555133674.
Стоимость:
- категория В — 15 тысяч сомов;
- практические занятия — 300 сомов/час.
Instagram: avtoshkola.amk.osto.
«Главная дорога»
Адрес: улица Лермонтова, 2.
Телефон: 0504541122.
Стоимость:
категория B — 14 тысяч сомов, категория ВС — 20 тысяч сомов;
практические занятия — 400 сомов/45 минут (автомат), 350 сомов/45 минут (механика), 600 сомов/45 минут (грузовая).
Instagram: glavnaya_doroga_bishkek.
«Джал Авто»
Адрес: улица Ахунбаева, 200.
Телефон: 0557353541.
Стоимость:
- категория B — 16 тысяч сомов;
- практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат).
Instagram: djal_auto.
«Джек»
Адрес: улица Фрунзе, 278.
Телефон: 0555535335.
Стоимость:
- категория В — 16 тысяч сомов;
- практические занятия — 400 сомов/час.
Instagram: jackschoolkg.
ДОСААФ
Адрес: улица Логвиненко, 32.
Телефоны: 0312881312, 0550707977.
Стоимость:
- категория B — 12,5 тысячи сомов;
- практические занятия — 50 литров бензина на 15 занятий.
ДОСААФ-ОСТО
Адрес: переулок Ботанический, 1/1.
Телефон: 0555888911.
Стоимость:
- категория В — 10 тысяч сомов, категория ВС — 27 тысяч сомов;
- практические занятия — 5 литров бензина на каждое занятие.
«Дос Авто»
Адрес: улица Суеркулова, 3б/3, 3-й этаж.
Телефон: 0705151111.
Стоимость:
- категория В — 12 тысяч сомов, BC — 14 тысяч сомов;
- практические занятия — 400 сомов/час.
Instagram: avtoshkola.dosavto.kg.
«Мустанг»
Адрес: улица Суюмбаева, 17.
Телефон: 0500602030.
Стоимость:
- категория В — 14 тысяч сомов ; 20 тысячи BC;
- практические занятия — 800 сомов/1,5 часа (легковая), 1 тысяча сомов/1,5 часа (грузовая).
Instagram: avtoshkolamustang.kg.
«ОБД-Центр»
Адрес: проспект Чуй, 215.
Телефон: 0707228818.
Стоимость:
- категория В — 12 тысяч сомов;
- практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат).
Instagram: obdcenter_kg.
«Профи-Класс»
Адрес: улица Московская, 268/3.
Телефоны: 0312461919, 0556461919.
Стоимость:
- категория B — 10 тысяч сомов, ВС — 16 тысяч сомов;
- практические занятия — 500 сомов/2 часа.
Instagram: profiklass.kg.
«УСТА»
Адрес: улица Малдыбаева 34б, кабинет 130.
Телефоны: 0550202091, 0312882305.
Стоимость:
- категория B — 8,5 тысячи сомов, категория BC — 9,8 тысячи сомов ;
- практические занятия — 5 литров бензина на одно занятие.
Instagram: avtoshkola_usta_.
«Политех»
Адрес: проспект Айтматова, 66/2 (4-й корпус КГТУ).
Телефоны: 0705620080, 0312544328.
Стоимость:
- категория В — 8 тысяч сомов, ВС — 10 тысяч сомов;
- практические занятия — 350 сомов/час (легковая), 600 сомов/час (грузовая).
Instagram: autoschool_politech.
«Форсаж»
Филиалы:
- улица Фрунзе, 0551544083;
- улица Карасаева, 0553544083;
- улица Токтогула, 0559544083.
Стоимость:
- категории B, BC — 16 тысяч, категории C, CE, D — 20 тысяч сомов;
- практические занятия — 350 сомов/час (легковая), 450 сомов/час (грузовая).
Instagram: avtoshkola_kg_forsaj.
«Чистая дорога»
Адрес: улица Толстого, 210/4.
Телефон: 0708225504.
Стоимость:
- категория B — 12 тысяч сомов, ВС — 16 тысяч сомов;
- практические занятия — 300 сомов/час.
Instagram: avtoshkola_chistaya_doroga.
BCD
Филиалы:
- проспект Чуй, 170, 0705907907;
- улица Тоголока Молдо, 104, 0555985598;
- улица Жумабека, 9; 0504766766;
- улица Абдрахманова, 220/1; 0509909904;
- микрорайон «Верхний Джал», 3/1, 0502005000;
- улица Аалы Токомбаева, 29, 0705464949;
- улица Фрунзе (село Новопавловка), 105, 0505120112.
Стоимость:
- все филиалы: категория B — 16 тысяч сомов, категория ВС — 24 тысяч сомов, С, D, CE — 15 тысяч сомов (1,5 месяца);
- филиал в Новопавловке: категория B — 12 тысяч сомов, категория ВС — 15 тысяч сомов, С, D, CE — 12 тысяч сомов (1,5 месяца);
- практические занятия — 400 сомов/час (легковая), 500 сомов/час (грузовая).
Instagram: autoschool.kg.
Bestdriver
Филиалы:
- проспект Айтматова, 91, 0509987555;
- 7-й микрорайон, 49/2, 0995364111;
- улица Байтика Баатыра, 86, 0500987444.
Стоимость:
- категория B — 16 тысяч сомов;
- практические занятия — 700 сомов/1,5 часа (механика), 800 сомов/1,5 часа (автомат).
Instagram: bestdriverkg.
Road star
Адрес: улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29, офис 218.
Телефон: 0556034222.
Стоимость:
- категория B — 12 тысяч сомов;
- практические занятия — 350 сомов/час.
Instagram: roadstar.kg.