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Общество

Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса

Если вы решили пройти обучение и получить водительское удостоверение, то следующим вашим шагом станет выбор автошколы.

Учебных заведений, где вас научат водить машину, в Бишкеке немало. Во всех для получения категории B срок обучения 2,5 месяца, ВС — 3,5 месяца, С, D, CE — 1,5 месяца. Помимо посещения теоретических знаний, необходимо будет сделать не менее 10 практических выездов.

24.kg представляет список автошкол с ценами, номерами телефонов и адресами.

«Автолайн»

Адрес: проспект Манаса, 9.

Телефон: 0707171707, 0559940033.

Стоимость:

  • категория B — 12 тысяч сомов;
  • практические занятия — 500 сомов/1,5 часа.

Instagram: autoline_school.

«Авто Плюс»

Филиалы:

  • улица Московская, 217, офис 4, 0558660855, 0996706660855;
  • «Городок строителей», 15а, 0558777900, 0502864487.

Стоимость:

  • категория В — 16 тысяч сомов;
  • практические занятия — 400 сомов/час.

Instagram: avtoplyus_school.

«Авто Про»

Адрес: улица Элебесова, 83.

Телефон: 0707949494.

Стоимость:

  • категория B — 16 тысяч сомов, категория ВС — 24 тысячи сомов;
  • практические занятия — 400 сомов/час.

Instagram: avtopro_kg.

«Автостарт +»

Адрес: микрорайон «Тунгуч», 64/6.

Телефон: 0702748385

Стоимость:

  • категория B — 16 тысяч сомов, категория ВС — 24 тысячи сомов, категория D, СE — 16 тысяч сомов;
  • практические занятия — 400 сомов/час.

Instagram: avtoshkola_avtostart_plus.

Автошкола КРСУ

Адрес: проспект Шабдана Баатыра, 6а, корпус 6.

Телефон: 0550933422.

Стоимость:

  • категория В — 9 тысяч 550 сомов;
  • практические занятия — 370 сомов/час.

«Ак жол»

Адрес: улица Раззакова, 62.

Телефоны: 0707487274, 0553931846.

Стоимость:

  • категория B — 12 тысяч сомов , ВС — 18 тысяч сомов;
  • практические занятия — 350 сомов/час (легковая), 600 сомов/час (грузовая).

Instagram: avtoshkola_akjol.

«Билим авто»

Адрес: улица Киевская, 190.

Телефон: 0707333664.

Стоимость:

  • категория B — 14 тысяч 400 сомов, категория ВС — 21 тысяча 420 сомов, категория D — 8 тысяч сомов, Е — 10 тысяч сомов;
  • практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат), 500 сомов/час (грузовая).

Instagram: bilimavto.

Бишкекская автошкола «ОСТО»

Адрес: улица Элебесова, 206.

Телефон: 0312678202, 0312679127.

Стоимость:

  • категория В — 12 тысяч сомов, ВС — 15 тысяч сомов;
  • практические занятия — 5 литров бензина на одно занятие.

Бишкекская автошкола Союза водителей

Адрес: улица Малдыбаева, 34а.

Телефоны: 0312545607, 0505545607.

Стоимость:

  • категория B — 10 тысяч сомов, ВС — 15 тысяч сомов;
  • практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат), 450 сомов/час (грузовое авто).

Бишкекский образовательный автомотоклуб «ОСТО»

Адрес: 12-й микрорайон, 21.

Телефоны: 0312522574, 0555133674.

Стоимость:

  • категория В — 15 тысяч сомов;
  • практические занятия — 300 сомов/час.

Instagram: avtoshkola.amk.osto.

«Главная дорога»

Адрес: улица Лермонтова, 2.

Телефон: 0504541122.

Стоимость:

категория B — 14 тысяч сомов, категория ВС — 20 тысяч сомов;

практические занятия — 400 сомов/45 минут (автомат), 350 сомов/45 минут (механика), 600 сомов/45 минут (грузовая).

Instagram: glavnaya_doroga_bishkek.

«Джал Авто»

Адрес: улица Ахунбаева, 200.

Телефон: 0557353541.

Стоимость:

  • категория B — 16 тысяч сомов;
  • практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат).

Instagram: djal_auto.

«Джек»

Адрес: улица Фрунзе, 278.

Телефон: 0555535335.

Стоимость:

  • категория В — 16 тысяч сомов;
  • практические занятия — 400 сомов/час.

Instagram: jackschoolkg.

ДОСААФ

Адрес: улица Логвиненко, 32.

Телефоны: 0312881312, 0550707977.

Стоимость:

  • категория B — 12,5 тысячи сомов;
  • практические занятия — 50 литров бензина на 15 занятий.

ДОСААФ-ОСТО

Адрес: переулок Ботанический, 1/1.

Телефон: 0555888911.

Стоимость:

  • категория В — 10 тысяч сомов, категория ВС — 27 тысяч сомов;
  • практические занятия — 5 литров бензина на каждое занятие.

«Дос Авто»

Адрес: улица Суеркулова, 3б/3, 3-й этаж.

Телефон: 0705151111.

Стоимость:

  • категория В — 12 тысяч сомов, BC — 14 тысяч сомов;
  • практические занятия — 400 сомов/час.

Instagram: avtoshkola.dosavto.kg.

«Мустанг»

Адрес: улица Суюмбаева, 17.

Телефон: 0500602030.

Стоимость:

  • категория В — 14 тысяч сомов ; 20 тысячи BC;
  • практические занятия — 800 сомов/1,5 часа (легковая), 1 тысяча сомов/1,5 часа (грузовая).

Instagram: avtoshkolamustang.kg.

«ОБД-Центр»

Адрес: проспект Чуй, 215.

Телефон: 0707228818.

Стоимость:

  • категория В — 12 тысяч сомов;
  • практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат).

Instagram: obdcenter_kg.

«Профи-Класс»

Адрес: улица Московская, 268/3.

Телефоны: 0312461919, 0556461919.

Стоимость:

  • категория B — 10 тысяч сомов, ВС — 16 тысяч сомов;
  • практические занятия — 500 сомов/2 часа.

Instagram: profiklass.kg.

«УСТА»

Адрес: улица Малдыбаева 34б, кабинет 130.

Телефоны: 0550202091, 0312882305.

Стоимость:

  • категория B — 8,5 тысячи сомов, категория BC — 9,8 тысячи сомов ;
  • практические занятия — 5 литров бензина на одно занятие.

Instagram: avtoshkola_usta_.

«Политех»

Адрес: проспект Айтматова, 66/2 (4-й корпус КГТУ).

Телефоны: 0705620080, 0312544328.

Стоимость:

  • категория В — 8 тысяч сомов, ВС — 10 тысяч сомов;
  • практические занятия — 350 сомов/час (легковая), 600 сомов/час (грузовая).

Instagram: autoschool_politech.

«Форсаж»

Филиалы:

  • улица Фрунзе, 0551544083;
  • улица Карасаева, 0553544083;
  • улица Токтогула, 0559544083.

Стоимость:

  • категории B, BC — 16 тысяч, категории C, CE, D — 20 тысяч сомов;
  • практические занятия — 350 сомов/час (легковая), 450 сомов/час (грузовая).

Instagram: avtoshkola_kg_forsaj.

«Чистая дорога»

Адрес: улица Толстого, 210/4.

Телефон: 0708225504.

Стоимость:

  • категория B — 12 тысяч сомов, ВС — 16 тысяч сомов;
  • практические занятия — 300 сомов/час.

Instagram: avtoshkola_chistaya_doroga.

BCD

Филиалы:

  • проспект Чуй, 170, 0705907907;
  • улица Тоголока Молдо, 104, 0555985598;
  • улица Жумабека, 9; 0504766766;
  • улица Абдрахманова, 220/1; 0509909904;
  • микрорайон «Верхний Джал», 3/1, 0502005000;
  • улица Аалы Токомбаева, 29, 0705464949;
  • улица Фрунзе (село Новопавловка), 105, 0505120112.

Стоимость:

  • все филиалы: категория B — 16 тысяч сомов, категория ВС — 24 тысяч сомов, С, D, CE — 15 тысяч сомов (1,5 месяца);
  • филиал в Новопавловке: категория B — 12 тысяч сомов, категория ВС — 15 тысяч сомов, С, D, CE — 12 тысяч сомов (1,5 месяца);
  • практические занятия — 400 сомов/час (легковая), 500 сомов/час (грузовая).

Instagram: autoschool.kg.

Bestdriver

Филиалы:

  • проспект Айтматова, 91, 0509987555;
  • 7-й микрорайон, 49/2, 0995364111;
  • улица Байтика Баатыра, 86, 0500987444.

Стоимость:

  • категория B — 16 тысяч сомов;
  • практические занятия — 700 сомов/1,5 часа (механика), 800 сомов/1,5 часа (автомат).

Instagram: bestdriverkg.

Road star

Адрес: улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29, офис 218.

Телефон: 0556034222.

Стоимость:

  • категория B — 12 тысяч сомов;
  • практические занятия — 350 сомов/час.

Instagram: roadstar.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293672/
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