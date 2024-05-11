Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса

Если вы решили пройти обучение и получить водительское удостоверение, то следующим вашим шагом станет выбор автошколы.

Учебных заведений, где вас научат водить машину, в Бишкеке немало. Во всех для получения категории B срок обучения 2,5 месяца, ВС — 3,5 месяца, С, D, CE — 1,5 месяца. Помимо посещения теоретических знаний, необходимо будет сделать не менее 10 практических выездов.

24.kg представляет список автошкол с ценами, номерами телефонов и адресами.

«Автолайн» Адрес: проспект Манаса, 9. Телефон: 0707171707, 0559940033. Стоимость: категория B — 12 тысяч сомов;

практические занятия — 500 сомов/1,5 часа. Instagram: autoline_school.

«Авто Плюс» Филиалы: улица Московская, 217, офис 4, 0558660855, 0996706660855;

«Городок строителей», 15а, 0558777900, 0502864487. Стоимость: категория В — 16 тысяч сомов;

практические занятия — 400 сомов/час. Instagram: avtoplyus_school.

«Авто Про» Адрес: улица Элебесова, 83. Телефон: 0707949494. Стоимость: категория B — 16 тысяч сомов, категория ВС — 24 тысячи сомов;

практические занятия — 400 сомов/час. Instagram: avtopro_kg.

«Автостарт +» Адрес: микрорайон «Тунгуч», 64/6. Телефон: 0702748385 Стоимость: категория B — 16 тысяч сомов, категория ВС — 24 тысячи сомов, категория D, СE — 16 тысяч сомов;

практические занятия — 400 сомов/час. Instagram: avtoshkola_avtostart_plus.

Автошкола КРСУ Адрес: проспект Шабдана Баатыра, 6а, корпус 6. Телефон: 0550933422. Стоимость: категория В — 9 тысяч 550 сомов;

практические занятия — 370 сомов/час.

«Ак жол» Адрес: улица Раззакова, 62. Телефоны: 0707487274, 0553931846. Стоимость: категория B — 12 тысяч сомов , ВС — 18 тысяч сомов;

практические занятия — 350 сомов/час (легковая), 600 сомов/час (грузовая). Instagram: avtoshkola_akjol.

«Билим авто» Адрес: улица Киевская, 190. Телефон: 0707333664. Стоимость: категория B — 14 тысяч 400 сомов, категория ВС — 21 тысяча 420 сомов, категория D — 8 тысяч сомов, Е — 10 тысяч сомов;

практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат), 500 сомов/час (грузовая). Instagram: bilimavto.

Бишкекская автошкола «ОСТО» Адрес: улица Элебесова, 206. Телефон: 0312678202, 0312679127. Стоимость: категория В — 12 тысяч сомов, ВС — 15 тысяч сомов;

практические занятия — 5 литров бензина на одно занятие.

Бишкекская автошкола Союза водителей Адрес: улица Малдыбаева, 34а. Телефоны: 0312545607, 0505545607. Стоимость: категория B — 10 тысяч сомов, ВС — 15 тысяч сомов;

практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат), 450 сомов/час (грузовое авто).

Бишкекский образовательный автомотоклуб «ОСТО» Адрес: 12-й микрорайон, 21. Телефоны: 0312522574, 0555133674. Стоимость: категория В — 15 тысяч сомов;

практические занятия — 300 сомов/час. Instagram: avtoshkola.amk.osto.

«Главная дорога» Адрес: улица Лермонтова, 2. Телефон: 0504541122. Стоимость: категория B — 14 тысяч сомов, категория ВС — 20 тысяч сомов; практические занятия — 400 сомов/45 минут (автомат), 350 сомов/45 минут (механика), 600 сомов/45 минут (грузовая). Instagram: glavnaya_doroga_bishkek.

«Джал Авто» Адрес: улица Ахунбаева, 200. Телефон: 0557353541. Стоимость: категория B — 16 тысяч сомов;

практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат). Instagram: djal_auto.

«Джек» Адрес: улица Фрунзе, 278. Телефон: 0555535335. Стоимость: категория В — 16 тысяч сомов;

практические занятия — 400 сомов/час. Instagram: jackschoolkg.

ДОСААФ Адрес: улица Логвиненко, 32. Телефоны: 0312881312, 0550707977. Стоимость: категория B — 12,5 тысячи сомов;

практические занятия — 50 литров бензина на 15 занятий.

ДОСААФ-ОСТО Адрес: переулок Ботанический, 1/1. Телефон: 0555888911. Стоимость: категория В — 10 тысяч сомов, категория ВС — 27 тысяч сомов;

практические занятия — 5 литров бензина на каждое занятие.

«Дос Авто» Адрес: улица Суеркулова, 3б/3, 3-й этаж. Телефон: 0705151111. Стоимость: категория В — 12 тысяч сомов, BC — 14 тысяч сомов;

практические занятия — 400 сомов/час. Instagram: avtoshkola.dosavto.kg.

«Мустанг» Адрес: улица Суюмбаева, 17. Телефон: 0500602030. Стоимость: категория В — 14 тысяч сомов ; 20 тысячи BC;

практические занятия — 800 сомов/1,5 часа (легковая), 1 тысяча сомов/1,5 часа (грузовая). Instagram: avtoshkolamustang.kg.

«ОБД-Центр» Адрес: проспект Чуй, 215. Телефон: 0707228818. Стоимость: категория В — 12 тысяч сомов;

практические занятия — 350 сомов/час (механика), 400 сомов/час (автомат). Instagram: obdcenter_kg.

«Профи-Класс» Адрес: улица Московская, 268/3. Телефоны: 0312461919, 0556461919. Стоимость: категория B — 10 тысяч сомов, ВС — 16 тысяч сомов;

практические занятия — 500 сомов/2 часа. Instagram: profiklass.kg.

«УСТА» Адрес: улица Малдыбаева 34б, кабинет 130. Телефоны: 0550202091, 0312882305. Стоимость: категория B — 8,5 тысячи сомов, категория BC — 9,8 тысячи сомов ;

практические занятия — 5 литров бензина на одно занятие. Instagram: avtoshkola_usta_.

«Политех» Адрес: проспект Айтматова, 66/2 (4-й корпус КГТУ). Телефоны: 0705620080, 0312544328. Стоимость: категория В — 8 тысяч сомов, ВС — 10 тысяч сомов;

практические занятия — 350 сомов/час (легковая), 600 сомов/час (грузовая). Instagram: autoschool_politech.

«Форсаж» Филиалы: улица Фрунзе, 0551544083;

улица Карасаева, 0553544083;

улица Токтогула, 0559544083. Стоимость: категории B, BC — 16 тысяч, категории C, CE, D — 20 тысяч сомов;

практические занятия — 350 сомов/час (легковая), 450 сомов/час (грузовая). Instagram: avtoshkola_kg_forsaj.

«Чистая дорога» Адрес: улица Толстого, 210/4. Телефон: 0708225504. Стоимость: категория B — 12 тысяч сомов, ВС — 16 тысяч сомов;

практические занятия — 300 сомов/час. Instagram: avtoshkola_chistaya_doroga.

BCD Филиалы: проспект Чуй, 170, 0705907907;

улица Тоголока Молдо, 104, 0555985598;

улица Жумабека, 9; 0504766766;

улица Абдрахманова, 220/1; 0509909904;

микрорайон «Верхний Джал», 3/1, 0502005000;

улица Аалы Токомбаева, 29, 0705464949;

улица Фрунзе (село Новопавловка), 105, 0505120112. Стоимость: все филиалы: категория B — 16 тысяч сомов, категория ВС — 24 тысяч сомов, С, D, CE — 15 тысяч сомов (1,5 месяца);

филиал в Новопавловке: категория B — 12 тысяч сомов, категория ВС — 15 тысяч сомов, С, D, CE — 12 тысяч сомов (1,5 месяца);

практические занятия — 400 сомов/час (легковая), 500 сомов/час (грузовая). Instagram: autoschool.kg.

Bestdriver Филиалы: проспект Айтматова, 91, 0509987555;

7-й микрорайон, 49/2, 0995364111;

улица Байтика Баатыра, 86, 0500987444. Стоимость: категория B — 16 тысяч сомов;

практические занятия — 700 сомов/1,5 часа (механика), 800 сомов/1,5 часа (автомат). Instagram: bestdriverkg.