Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане

С приходом весны медики начинают предупреждать о наступлении сезона активности клещей, рассказывать о мерах профилактики и о том, что делать, если их укуса избежать не удалось. Но в Кыргызстане водятся и другие членистоногие, которые представляют опасность для человека.

В отделе животного мира Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора 24.kg рассказали, кто еще может нанести серьезный вред человеку.

Скорпионы

Фото из интернета. Скорпион

Укус скорпиона для человека очень болезненный: жгучая боль часто гораздо сильнее, чем жжение от укуса пчелы. Пораженное место быстро краснеет; появляется опухоль по всей конечности.

Яд кыргызстанских скорпионов болезненный, но не смертельный. В стране от укуса скорпиона еще никто не умирал.

Однако опасаться скорпионов все же стоит. Следует помнить, что они не нападают первыми, а жалят в целях самозащиты.

Фаланга

Фото из интернета. Фаланга

Она может поранить человека до крови, но не более того. Ядовитых желез у нее нет. Но при укусе вводит в рану пищеварительный сок, из-за чего в организм может попасть инфекция от разлагающихся остатков ранее съеденных насекомых. Это может привести к воспалению.

Фаланги ведут ночной образ жизни. Днем прячутся в различных укрытиях, норах грызунов и других животных.

Встретить их легко: стоит лишь развести костер, и они сами сбегутся к огню.

Свет привлекает фаланг, к тому же они не прочь полакомиться слетевшимися на огонь насекомыми.

Джунгарский тарантул

Фото из интернета. Тарантул

Укус тарантула считается менее опасным, чем укус каракурта, но значительно более сильным, чем у скорпиона.

Туристам следует устраивать ночлег засветло после тщательного осмотра места. Не рекомендуется останавливаться на солончаках. Самый надежный способ избежать возможности заползания ядовитых пауков в палатки — применение обыкновенного противомоскитного полога с пришитым брезентовым дном и застежкой-«молнией» сбоку.

Распространение тарантула: Западный, Северный и Внутренний Тянь—Шань, территория Иссык—Кульской котловины.

Каракурт

Каракурт впрыскивает малое количество яда, но он токсичен. Отличие скорпионов и каракуртов в том, что после укуса скорпиона остаются следы. При укусе каракурта следов нет, место укуса можно определить только по боли.

Особой токсичностью отличается яд половозрелых женских особей.

Каракурты начинают кусаться в мае — начале июня. Особенно опасны множественные укусы. Важно и то, куда укусил паук. Большую роль играет и общее состояние пострадавшего человека.

Таежный клещ

По данным Минздрава, серьезную опасность для кыргызстанцев представляют клещи — переносчики энцефалита, острого инфекционного вирусного заболевания с преимущественным поражением центральной нервной системы.

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В целях защиты от их укусов рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды). В вечернее и ночное время в лесу, на природе и в местности с высокой растительностью носить длинные брюки и высокие носки, одежду с длинными рукавами.

Вероятность быть укушенным клещом гораздо выше, чем скорпионом или каракуртом.

В природе голодные активные клещи поднимаются по растениям (до метра) и стерегут жертву. Они нападают на проходящего человека, цепляясь за одежду.

Клещи могут прикрепляться к любой части тела, но чаще всего присасываются к шее, в складках кожи в области пояса, в волосистых частях тела, в паху.

С кем еще лучше не встречаться

В Минприроды добавили, что ядовиты в Кыргызстане гадюки и щитомордники. Кусаются и ужи, однако яда у них нет, поэтому это просто больно.

Следует осторожнее быть с сурками, которые зачастую являются переносчиками чумы. В ведомстве отметили: несмотря на то что зачастую опасные животные проживают в пределах очаговой территории (отдаленные и безлюдные районы), люди сегодня могут попасть в любые, даже самые удаленные уголки республики.

Фото Союза охраны природы Германии в КР (NABU). Сурки в Иссык-Кульской области

Для предотвращения заражения чумой при нахождении путешественников на территории природного очага следует избегать контактов с живыми и павшими грызунами, места стоянок выбирать так, чтобы рядом не было нор грызунов, места с палатками следует обрабатывать инсектицидом, одежду — репеллентом.

Кроме того, стоить помнить, что от животных можно заразиться бешенством. Вирус передается со слюной. Поэтому при укусе любого животного необходимо срочно обращаться к врачу.