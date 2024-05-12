11:33
USD 88.35
EUR 95.16
RUB 0.95
Общество
Сюжет: Полезные советы

Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане

С приходом весны медики начинают предупреждать о наступлении сезона активности клещей, рассказывать о мерах профилактики и о том, что делать, если их укуса избежать не удалось. Но в Кыргызстане водятся и другие членистоногие, которые представляют опасность для человека.

В отделе животного мира Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора 24.kg рассказали, кто еще может нанести серьезный вред человеку.

Скорпионы

из интернета
Фото из интернета. Скорпион

Укус скорпиона для человека очень болезненный: жгучая боль часто гораздо сильнее, чем жжение от укуса пчелы. Пораженное место быстро краснеет; появляется опухоль по всей конечности.

Яд кыргызстанских скорпионов болезненный, но не смертельный. В стране от укуса скорпиона еще никто не умирал.

Однако опасаться скорпионов все же стоит. Следует помнить, что они не нападают первыми, а жалят в целях самозащиты.

Фаланга

из интернета
Фото из интернета. Фаланга

Она может поранить человека до крови, но не более того. Ядовитых желез у нее нет. Но при укусе вводит в рану пищеварительный сок, из-за чего в организм может попасть инфекция от разлагающихся остатков ранее съеденных насекомых. Это может привести к воспалению.

Фаланги ведут ночной образ жизни. Днем прячутся в различных укрытиях, норах грызунов и других животных.

Встретить их легко: стоит лишь развести костер, и они сами сбегутся к огню.

Свет привлекает фаланг, к тому же они не прочь полакомиться слетевшимися на огонь насекомыми.

Джунгарский тарантул

из интернета
Фото из интернета. Тарантул

Укус тарантула считается менее опасным, чем укус каракурта, но значительно более сильным, чем у скорпиона.

Туристам следует устраивать ночлег засветло после тщательного осмотра места. Не рекомендуется останавливаться на солончаках. Самый надежный способ избежать возможности заползания ядовитых пауков в палатки — применение обыкновенного противомоскитного полога с пришитым брезентовым дном и застежкой-«молнией» сбоку.

Распространение тарантула: Западный, Северный и Внутренний Тянь—Шань, территория Иссык—Кульской котловины.

Каракурт

Каракурт впрыскивает малое количество яда, но он токсичен. Отличие скорпионов и каракуртов в том, что после укуса скорпиона остаются следы. При укусе каракурта следов нет, место укуса можно определить только по боли.

Особой токсичностью отличается яд половозрелых женских особей.

Каракурты начинают кусаться в мае — начале июня. Особенно опасны множественные укусы. Важно и то, куда укусил паук. Большую роль играет и общее состояние пострадавшего человека.

Таежный клещ

По данным Минздрава, серьезную опасность для кыргызстанцев представляют клещи — переносчики энцефалита, острого инфекционного вирусного заболевания с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Читайте по теме
Опасные клещи. Как уберечься от их укуса и что делать, если это произошло

В целях защиты от их укусов рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды). В вечернее и ночное время в лесу, на природе и в местности с высокой растительностью носить длинные брюки и высокие носки, одежду с длинными рукавами.

Вероятность быть укушенным клещом гораздо выше, чем скорпионом или каракуртом.

В природе голодные активные клещи поднимаются по растениям (до метра) и стерегут жертву. Они нападают на проходящего человека, цепляясь за одежду.

Клещи могут прикрепляться к любой части тела, но чаще всего присасываются к шее, в складках кожи в области пояса, в волосистых частях тела, в паху.

С кем еще лучше не встречаться

В Минприроды добавили, что ядовиты в Кыргызстане гадюки и щитомордники. Кусаются и ужи, однако яда у них нет, поэтому это просто больно.

Следует осторожнее быть с сурками, которые зачастую являются переносчиками чумы. В ведомстве отметили: несмотря на то что зачастую опасные животные проживают в пределах очаговой территории (отдаленные и безлюдные районы), люди сегодня могут попасть в любые, даже самые удаленные уголки республики.

Союза охраны природы Германии в КР (NABU)
Фото Союза охраны природы Германии в КР (NABU). Сурки в Иссык-Кульской области

Для предотвращения заражения чумой при нахождении путешественников на территории природного очага следует избегать контактов с живыми и павшими грызунами, места стоянок выбирать так, чтобы рядом не было нор грызунов, места с палатками следует обрабатывать инсектицидом, одежду — репеллентом.

Кроме того, стоить помнить, что от животных можно заразиться бешенством. Вирус передается со слюной. Поэтому при укусе любого животного необходимо срочно обращаться к врачу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293656/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
В Балыкчи солдата Минобороны укусила змея. Его госпитализировали
Бишкекчане жалуются на мошкару. Экологи говорят, что это хорошая новость
Для защиты от вредителей: в Бишкеке начинают опрыскивать деревья
У вас появились мыши или крысы? В мэрии Бишкека подсказали, куда звонить
Нашествие насекомых в «Ороке». Энтомологи считают их безвредными
Жуткое видео. В жилмассиве «Орок» наблюдается нашествие неизвестных насекомых
Большой паук залез на ногу министра в Австралии на пресс-конференции
Существо, у которого более тысячи конечностей, обнаружили в Австралии
В Бишкеке продолжают проводить исследования для спасения дубов от вредителей
Почему из домов бишкекчан исчезают тараканы, а лезут клопы, и причем тут деревья
Популярные новости
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Жара до&nbsp;+32&nbsp;и&nbsp;снова дожди в&nbsp;выходные. Прогноз погоды на&nbsp;9-12 мая Жара до +32 и снова дожди в выходные. Прогноз погоды на 9-12 мая
А&nbsp;вам нравится проект иссык-кульского пирса в&nbsp;форме комуза? Опрос А вам нравится проект иссык-кульского пирса в форме комуза? Опрос
Если едете за&nbsp;рубеж. Телефоны и&nbsp;адреса посольств и&nbsp;консульств Кыргызстана Если едете за рубеж. Телефоны и адреса посольств и консульств Кыргызстана
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
12 мая, воскресенье
11:00
Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно вст...
10:33
Очередные шесть маршруток прекращают движение в центре Бишкека
10:04
В МП «Бишкекзеленстрой» назначен новый директор: решение мэра
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 12 мая 1945 года
09:00
Неделя-24. День Победы без «Бессмертного полка», и кому помешали троллейбусы
11 мая, суббота
22:34
Кыргызский фильм «Рай под ногами матерей» получил Гран-при на фестивале в Москве
22:08
Россия расценит передачу истребителей F-16 Украине как провокацию от США и НАТО
21:33
В 2023 году 282 миллиона человек столкнулись c острым голодом