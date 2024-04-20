Опасные клещи. Как уберечься от их укуса и что делать, если это произошло

Весна в Кыргызстане выдалась прохладной и дождливой, но люди уже начали выезжать на природу. При этом не забывайте, что с потеплением просыпаются и клещи. Специалисты департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора предупреждают, что сезон их активности начался и продлится до холодов.

Укус некоторых из этих членистоногих может стать причиной серьезного заболевания — клещевого энцефалита. 24.kg напоминает, как избежать угрозы и что делать, чтобы минимизировать последствия укуса, если он все же произошел.

1 Что такое клещевой энцефалит? Что такое клещевой энцефалит?

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

При клещевом энцефалите человек сначала чувствует слабость, недомогание. Примерно через неделю эти симптомы могут пройти, но потом наступает вторая фаза, которая проявляется сильными головными болями и высокой температурой.

2 Где можно подцепить клеща? Где можно подцепить клеща?

Клещей можно встретить везде, однако не все они являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита.

В Кыргызстане есть несколько эндемичных по клещевому энцефалиту территорий. Наибольшую опасность для человека представляют:

очаги, расположенные в еловых массивах Чон-Кемина, Кыргызского хребта Кунгой Ала-Тоо, Тескей Ала-Тоо;

полупустынные очаги на территории Токмакского заказника, Кегетинского ущелья Чуйского района, Ала-Арчинского ущелья Аламединского района, Альплагеря Иссык-Атинского района;

долинные очаги Тюпского, Иссык-Кульского районов, Таласской долины и Приферганья, в пойме рек Нарын Центрального Тянь-Шаня.

Клещи активны с самой ранней весны и до первых неустойчивых заморозков — с апреля по сентябрь.

Фото из интернета. Клещ очень маленький, но довольно опасный

3 Как обезопасить себя от укуса клеща на природе? Как обезопасить себя от укуса клеща на природе?

При прогулках на природе необходима закрытая светлая одежда. Чтобы клещи под нее не заползли, брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды (рубашка, куртка) — в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. Голову и шею следует закрыть косынкой.

Для защиты от клещей можно также обрабатывать открытые участки тела и одежду отпугивающими средствами (репеллентами).

Находясь в природном очаге клещевого вирусного энцефалита, необходимо периодически осматривать одежду и тело, а выявленных клещей снимать.

По возвращении домой снять всю одежду и внимательно осмотреть тело, вытрясти одеяло, скатерть, сумки, привезенные с отдыха, вывесить их на солнце.

Наиболее частые места присасывания — уши, грудь, подмышки, шея, паховая область, живот и поясница.

4 Можно ли почувствовать укус клеща? Можно ли почувствовать укус клеща?

Укус клеща практически незаметен: насекомое вводит в ранку обезболивающее вещество.

5 Существует ли вакцина от клещевого энцефалита?

Профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся бесплатно лицам из группы риска (лесники, егери, чабаны, студенты), выезжающим по работе или учебе в очаги клещевого вирусного энцефалита.

На частных условиях привиться может любой желающий. В Бишкеке — только в медцентре «Цадмир». Но делать это надо до начала весны. Прививка ставится дважды с интервалом в месяц.

6 Что делать, если клещ все-таки укусил? Что делать, если клещ все-таки укусил?

Очень важно как можно быстрее удалить присосавшегося клеща: чем дольше он будет питаться кровью, тем больше будет вводить вирус в организм пострадавшего. Соответственно, заболевание будет протекать тяжелее. Но делать это надо осторожно. Необходимо перевязать клеща ниткой вокруг его хоботка и, раскачивая за концы ниток, осторожно вытягивать клеща, стараясь не нарушить его целостность, место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70-процентный спирт, 5-процентный йод, одеколон).

Если есть возможность, то лучше обратиться к медикам в центры семейной медицины или в любой травматологический пункт.

Снятого клеща нужно поместить в небольшой стеклянный флакон вместе со слегка смоченным водой кусочком ваты. Обязательно закрыть флакон плотной крышкой и хранить его в холодильнике до отправки в ближайшие организации здравоохранения.

Для микроскопической диагностики необходимо доставить клеща живым в территориальные центры профилактики заболеваний и санэпидслужбу.

В Бишкеке — в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора на улице Байтика Баатыра, 36а или в департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора на улице Фрунзе, 535.

Фото из интернета. Впившийся в руку человека энцефалитный клещ

7 Часто советуют помазать клеща маслом, считая, что из-за нехватки воздуха он выйдет сам. Поможет ли это? Часто советуют помазать клеща маслом, считая, что из-за нехватки воздуха он выйдет сам. Поможет ли это?

Это опасное и, к сожалению, распространенное заблуждение. Клещ, залитый маслом и лишенный доступа к воздуху, не покинет место укуса, а просто погибнет, при этом его хоботок останется в коже. Более того, клещ может отрыгнуть содержимое в ранку, что может увеличить риск заражения. Также нельзя резко дергать клеща, прикладывать к месту укуса различные компрессы, едкие жидкости — нашатырный спирт, бензин и другие, прижигать клеща, давить его пальцами, ковырять в ранке иголкой.

8 А после укуса клеща нужно обращаться к врачу? А после укуса клеща нужно обращаться к врачу?

Обязательно. Непривитым лицам проводится серопрофилактика — введение человеческого иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита.

9 Как понять, что после укуса клеща вы заразились? Как понять, что после укуса клеща вы заразились?

Только после появления первых симптомов клещевого вирусного энцефалита. Инкубационный период длится чаще всего 7-14 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Больного беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, груди, поясницы и конечностей. На лице и туловище могут появиться покраснения из-за расширения мелких кровеносных сосудов.

10 Клещевым энцефалитом можно заразиться только от укуса? Клещевым энцефалитом можно заразиться только от укуса?

Нет. В неблагополучных по клещевому энцефалиту территориях можно заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Молоко надо употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и другие.