Вот такой дизайн-код Бишкека. Как ужасно выглядит центральная улица столицы

В июле 2023 года мэрия Бишкека начала сносить навесы, ступеньки, рекламные и информационные конструкции на улице Абдрахманова/Байтика Батыра (бывшая Советская). В пресс-службе муниципалитета тогда громко заявили, что разработали дизайн-код города, по которому владельцы и пользователи зданий должны привести в порядок фасады.

Прошел почти год, но практически ни одно здание так до ума и не довели. На центральной улице Бишкека так и стоят изуродованные здания. Правда, некоторые немного подкрасили. Журналист 24.kg решил показать лишь небольшой участок улицы.

Мы прошлись по западной стороне улицы от Горького до Московской. И вот, что мы увидели.

На пересечении улиц Байтика Батыра и Горького торговый центр Vefa. Плитка, которой отделано здание, старая и грязная. Ступеньки и пандусы к зданию уже разрушаются.

Тротуары и заезды во дворы выглядят вот так. Бордюры вдоль тротуаров установленны криво. Арыки забиты и вода в них уже плохо пахнет.

Балконы кажется вот-вот упадут. И это центральная улица столицы.

Газоны и клумбы — большая редкость. В основном зеленые зоны выглядят так. Но по этой улице больше открытого грунта, на котором ничего не растет.

Так высохли зеленые насаждения под железнодорожным переездом. И это самая ухоженная часть обочины дороги на этом отрезке улицы.

Фасады магазинов и кафе после сноса козырьков мэрией выглядят так. Никто кажется и не собирается по дизайн-коду мэрии приводить здания в порядок.

Это здание на Моссовете. На его окнах, кстати, изображения азартных игр, реклама которых в Кыргызстане запрещена.

И это только небольшой отрезок одной из центральных улиц Бишкека. О разбитых же улицах, на которых вроде даже провели ямочный ремонт, и ужасных тротуарах в столице не говорил, наверное, только ленивый. Но зато скоро в Бишкеке на площади Ала-Тоо установят новый стометровый флагшток.