Бишкек изменится? Мэрия предлагает утвердить дизайн-код

Мэрия разработала и внесла в БГК проект постановления горкенеша «Об утверждении Правил размещения и эксплуатации информационных, рекламных конструкций и требований к внешнему виду фасадов зданий, сооружений на территории Бишкека». Документ выставили на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект разработан в целях формирования целостного архитектурно-эстетического облика и улучшения существующей архитектурной среды столицы.

«Правила представляют свод правил и требований к размещению и эксплуатации информационных, рекламных конструкций на земельных участках, в зданиях, сооружениях и иных объектах недвижимого имущества, порядку демонтажа информационных, рекламных конструкций, а также единых и обязательных для исполнения требований к внешнему виду фасадов зданий, сооружений на территории города», — говорится в проекте постановления.

Принятие документа позволит сформировать динамично развивающуюся, стилистически единую, визуально притягательную, комфортную и безопасную городскую среду, основанную на принципах разумной достаточности и доступности.

При подготовке проекта правил проанализированы особенности местной городской среды, а также дизайн — регламенты Москвы, Алматы, Казани, Сиднея, Нью-Йорка и района Хакни в Лондоне.

«С приходом в повседневную жизнь обилия наружной рекламы облик Бишкека сильно изменился. Горожане привыкли к разнообразию вывесок, которые порой скрывают первоначальный вид зданий. Разноплановые и яркие вывески закрывают окна, архитектурные элементы зданий, растягиваются над улицами, загромождают крыши, свисают с верхних этажей, вносят хаос и беспорядок, образуя так называемый визуальный мусор», — подчеркивается в справке-обосновании.

Проект правил призван вернуть столице визуальную чистоту, что позволит привлечь на улицы больше пешеходов, создать особую атмосферу городской среды и повысить туристическую привлекательность.

В муниципалитете добавляют, что принятие проекта поможет малому бизнесу выдерживать конкуренцию, а городу — повысить качество среды, избавиться от баннеров через всю улицу или вывесок, засвечивающих окна домов, сохранить архитектурную ценность исторических зданий, которые ранее могли быть завешаны разностилевыми рекламными вывесками.

Проектом правил предусмотрены архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц столицы, зонирование информационной среды, требования к используемым расходным материалам, параметры и возможные места расположения информационных, рекламных конструкций. Он определяет требования к внешнему виду и размещению архитектурных деталей и конструктивных элементов фасадов, окон, витрин, входных групп.

При подготовке проекта учтены требования конституционного Закона «О государственном языке Кыргызской Республики».