Перестрелка на границе. Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопрос

Пограничные представители Кыргызстана по Баткенской области и Таджикистана по Согдийской области сделали совместное заявление относительно перестрелки на границе. Об этом сообщили в Погранслужбе КР.

Напомним, 7 мая в местности Короо Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана — чабанов, выпасавших скот на территории КР возле линии границы.

Требования пограничников покинуть Кыргызстан граждане РТ проигнорировали и начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов несколько раз выстрелил в сторону пограничного наряда КР. В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызстана произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана.

Во время встречи стороны обсудили общие причины возникновения инцидента между пастухами и пограничными нарядами сторон, поведение жителей приграничья, занимающихся выпасом скота, и пути решения вопросов о недопущении возможных пограничных инцидентов на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

«Стороны договорились организовать работу на уровне местных органов власти (между акимами приграничных районов двух республик), провести разъяснительную работу по направлениям, продолжить реализацию поставленных задач по поддержанию добрососедских и родственных отношений между жителями приграничных районов двух государств», — говорится в сообщении.