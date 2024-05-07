На кыргызско-таджикской госгранице произошла перестрелка

На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По данным ведомства, примерно в 12.20 недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана — чабанов, выпасавших скот на территории КР, в 250-300 метрах от линии государственной границы.

Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов несколько раз выстрелил в сторону пограничного наряда КР.

В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызстана произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана.

Среди пограничников КР пострадавших нет. По неподтвержденным данным, один из граждан РТ получил ранение в ногу.

«Однако при каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение, неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию», — отметили в Пограничной службе.

Ожидается встреча пограничных представителей сторон. В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная.