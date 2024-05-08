Парк «Асанбай» в Бишкеке. В мэрии рассказали, что появится на его месте

На территории парка «Асанбай» планируют построить современный парк развлечений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, это будет парк нового формата с новыми аттракционами. Планируется установка колеса обозрения с комфортабельными кабинками и высотой 90 метров. Зону отдыха оснастят аттракционами, соответствующим технике безопасности, появится водная зона для детей и другое.

Работаютщий зоопарк остается, его модернизируют под общую концепцию.

«На сегодня разрабатывают эскизный проект с МП «Бишкекглавархитектура». Есть общая концепция будущего парка, которая будет дорабатываться с учетом требований СНиП», — отметили в мэрии.

Сейчас проводится работа по очистке территории парка от строительного мусора после демонтажа старых аттракционов.

«Возведение многоэтажных жилых домов на территории парка не планируется», — подчеркнули в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Каким может стать парк

Напомним, что в феврале в парке начали демонтаж объектов. В мэрии тогда сообщили, что работу проводят по решению Верховного суда от 4 декабря 2023 года. 29 января 2024-го управление по контролю за землепользованием муниципалитета выдало уведомление представителю ОсОО «Детский досуг» об освобождении муниципальной территории парка в течение пяти календарных дней.

В мэрии подчеркнули, что в 2010 году участок площадью 4,062 гектара предоставлен ОсОО «Детский досуг» во временное пользование на пять лет под парк культуры и отдыха. В июле 2022-го комиссия по предоставлению прав на земельные участки отказала в продлении срока временного пользования.