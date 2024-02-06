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Общество

Охота за «зайцами» и изменение сроков отключения горячей воды. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Сорок дней без горячей воды

В столице могут продлить сроки полной остановки подачи горячей воды жителям. Директор филиала ОАО «Электрические станции» Бишкектеплосеть Уран Раимбеков объяснил это изношенностью коммуникаций и растущим количеством выявляемых повреждений.

«Мы обсуждаем вопрос отключения горячей воды с 20 апреля на 30-40 дней, потому что количество повреждений из-за износа оборудования увеличивается. Это нужно, чтобы проводить ремонт более качественно», — отметил он.

Парк «Асанбай»: что будет?

Демонтаж объектов облегченного типа в парке «Асанбай» проводится по решению Верховного суда от 4 декабря 2023 года. 29 января 2024-го управление по контролю за землепользованием мэрии выдало уведомление представителю ОсОО «Детский досуг» об освобождении муниципальной территории парка в течение пяти календарных дней.

В муниципалитете подчеркнули, что в 2010 году участок площадью 4,062 гектара был предоставлен ОсОО «Детский досуг» во временное пользование на пять лет под парк культуры и отдыха. В июле 2022-го комиссия по предоставлению прав на земельные участки отказала в продлении срока временного пользования.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Демонтаж в парке

В мэрии не сказали, что будет построено на этом месте. Отметим, ранее читатель 24.kg поинтересовался, зачем сносят объекты в парке, и выразил обеспокоенность, что территорию отдадут под застройку.

В муниципалитете добавили, что после обращения реабилитационного зоопарка, расположенного в парке, им подключили электроэнергию. Объект пока останется на этой территории.

Охота за «зайцами»

В муниципальном общественном транспорте работают 30 контролеров, которые проверяют оплату проезда.

Ранее выявлено более 100 нарушителей. В частности, водители не предоставляли талоны или пассажиры выдавали за новый уже использованный. В связи с этим проверки проводятся на ежедневной основе.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . В общественном транспорте работают контролеры

А накануне пассажир с чужим проездным пытался напасть на контролера в автобусе № 226. Мужчину задержали и оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов.

В мэрии просят пассажиров оплачивать проезд, так как поступления средств напрямую влияют на развитие городского транспорта, улучшение транспортной инфраструктуры, обновление подвижного состава и совершенствование пассажирских сервисов.

Водители отключают GPS-трекеры

Муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» выявило 13 водителей, которые самостоятельно отключали GPS-трекеры автобусов. Им объявлены выговоры.

Ранее пассажиры сообщали, что на некоторых маршрутах в мобильном приложении «Мой город» не видно автобусов. В муниципалитете обещают такие проверки проводить регулярно, а к нарушителям применять строгие меры, вплоть до увольнения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286083/
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