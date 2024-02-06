Охота за «зайцами» и изменение сроков отключения горячей воды. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

«Мы обсуждаем вопрос отключения горячей воды с 20 апреля на 30-40 дней, потому что количество повреждений из-за износа оборудования увеличивается. Это нужно, чтобы проводить ремонт более качественно», — отметил он.

В столице могут продлить сроки полной остановки подачи горячей воды жителям. Директор филиала ОАО «Электрические станции» Бишкектеплосеть Уран Раимбеков объяснил это изношенностью коммуникаций и растущим количеством выявляемых повреждений.

Парк «Асанбай»: что будет?

Демонтаж объектов облегченного типа в парке «Асанбай» проводится по решению Верховного суда от 4 декабря 2023 года. 29 января 2024-го управление по контролю за землепользованием мэрии выдало уведомление представителю ОсОО «Детский досуг» об освобождении муниципальной территории парка в течение пяти календарных дней.

В муниципалитете подчеркнули, что в 2010 году участок площадью 4,062 гектара был предоставлен ОсОО «Детский досуг» во временное пользование на пять лет под парк культуры и отдыха. В июле 2022-го комиссия по предоставлению прав на земельные участки отказала в продлении срока временного пользования.

Фото пресс-службы мэрии . Демонтаж в парке

В мэрии не сказали, что будет построено на этом месте. Отметим, ранее читатель 24.kg поинтересовался, зачем сносят объекты в парке, и выразил обеспокоенность, что территорию отдадут под застройку.

В муниципалитете добавили, что после обращения реабилитационного зоопарка, расположенного в парке, им подключили электроэнергию. Объект пока останется на этой территории.