Охота за «зайцами» и изменение сроков отключения горячей воды. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Сорок дней без горячей воды
В столице могут продлить сроки полной остановки подачи горячей воды жителям. Директор филиала ОАО «Электрические станции» Бишкектеплосеть Уран Раимбеков объяснил это изношенностью коммуникаций и растущим количеством выявляемых повреждений.
«Мы обсуждаем вопрос отключения горячей воды с 20 апреля на 30-40 дней, потому что количество повреждений из-за износа оборудования увеличивается. Это нужно, чтобы проводить ремонт более качественно», — отметил он.
Парк «Асанбай»: что будет?
Демонтаж объектов облегченного типа в парке «Асанбай» проводится по решению Верховного суда от 4 декабря 2023 года. 29 января 2024-го управление по контролю за землепользованием мэрии выдало уведомление представителю ОсОО «Детский досуг» об освобождении муниципальной территории парка в течение пяти календарных дней.
В муниципалитете подчеркнули, что в 2010 году участок площадью 4,062 гектара был предоставлен ОсОО «Детский досуг» во временное пользование на пять лет под парк культуры и отдыха. В июле 2022-го комиссия по предоставлению прав на земельные участки отказала в продлении срока временного пользования.
В мэрии не сказали, что будет построено на этом месте. Отметим, ранее читатель 24.kg поинтересовался, зачем сносят объекты в парке, и выразил обеспокоенность, что территорию отдадут под застройку.
В муниципалитете добавили, что после обращения реабилитационного зоопарка, расположенного в парке, им подключили электроэнергию. Объект пока останется на этой территории.
Охота за «зайцами»
В муниципальном общественном транспорте работают 30 контролеров, которые проверяют оплату проезда.
Ранее выявлено более 100 нарушителей. В частности, водители не предоставляли талоны или пассажиры выдавали за новый уже использованный. В связи с этим проверки проводятся на ежедневной основе.
А накануне пассажир с чужим проездным пытался напасть на контролера в автобусе № 226. Мужчину задержали и оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов.
В мэрии просят пассажиров оплачивать проезд, так как поступления средств напрямую влияют на развитие городского транспорта, улучшение транспортной инфраструктуры, обновление подвижного состава и совершенствование пассажирских сервисов.
Водители отключают GPS-трекеры
Муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» выявило 13 водителей, которые самостоятельно отключали GPS-трекеры автобусов. Им объявлены выговоры.
Ранее пассажиры сообщали, что на некоторых маршрутах в мобильном приложении «Мой город» не видно автобусов. В муниципалитете обещают такие проверки проводить регулярно, а к нарушителям применять строгие меры, вплоть до увольнения.