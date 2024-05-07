В Бишкеке перекроют часть улицы Гоголя из-за ремонта теплосети

С 8 мая Бишкектеплосеть начинает реконструкцию магистральной тепловой сети по улице Гоголя от линии железной дороги до улицы Московской с частичным перекрытием дороги. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, работы проводят для подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду и улучшения подачи теплоснабжения и горячей воды. Этот участок тепловой сети введен в эксплуатацию в 1979 году и прослужил 45 лет.

«Обновленная тепловая сеть обеспечит более эффективную подачу тепла и повысит надежность системы в целом», — отметили в ОАО «Бишкектеплосеть».

В компании просят заранее планировать маршрут движения и отнестись с пониманием за временно причиненные неудобства.