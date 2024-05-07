17:37
USD 88.67
EUR 95.49
RUB 0.96
Общество

В Бишкеке перекроют часть улицы Гоголя из-за ремонта теплосети

С 8 мая Бишкектеплосеть начинает реконструкцию магистральной тепловой сети по улице Гоголя от линии железной дороги до улицы Московской с частичным перекрытием дороги. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, работы проводят для подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду и улучшения подачи теплоснабжения и горячей воды. Этот участок тепловой сети введен в эксплуатацию в 1979 году и прослужил 45 лет.

«Обновленная тепловая сеть обеспечит более эффективную подачу тепла и повысит надежность системы в целом», — отметили в ОАО «Бишкектеплосеть».

В компании просят заранее планировать маршрут движения и отнестись с пониманием за временно причиненные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293434/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
В «Востоке-5» в Бишкеке две недели будет частично перекрыта дорога
В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на ремонт
Минфин прокомментировал передачу ему имущества ТЭЦ и Бишкектеплосети
Дополнительное финансирование направят на улучшение теплоснабжения в Бишкеке
Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
В Бишкектеплосети напомнили, куда можно обратиться по вопросам отопления
На три дня отключат горячую воду в частных домах в Бишкеке
В Бишкеке в многоквартирных домах ставят счетчики для учета тепла
4 сентября в связи с ремонтом теплосети в Бишкеке закроют улицу Курманжан Датки
В Бишкеке закрыли для проезда отрезок улицы Гоголя. Ремонт на тепловой сети
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Все схемы движения троллейбусов в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
7 мая, вторник
17:21
В Бишкеке перекроют часть улицы Гоголя из-за ремонта теплосети В Бишкеке перекроют часть улицы Гоголя из-за ремонта те...
17:18
На Кумторе активно реализуют проект по добыче золота подземным способом
17:07
Кыргызстанцам не дали рыбачить в Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему
16:48
ДУМК вынесло предупреждение блогеру. Юрист прокомментировала заявление муфтията
16:27
Впервые опубликован рейтинг ФИФА по футзалу. На каком месте сборные Кыргызстана