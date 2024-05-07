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Общество

ДУМК вынесло предупреждение блогеру. Юрист прокомментировала заявление муфтията

Юрист Таттуубубу Эргешбаева прокомментировала заявление Духовного управления мусульман Кыргызстана в адрес блогера Айнуры Сагынбаевой.

Напомним, ДУМК вынесло предупреждение блогеру Айнуре Сагынбаевой. В муфтияте сообщили, что ее религиозные взгляды являются откровенным искажением ислама и противоречат моральным ценностям общества.

«Ее некоторые мысли отдаляют от веры. Если вышеуказанная гражданка не прекратит выражать свои субъективные мысли, не соответствующие принципам шариата и национальным ценностям, мы будем вынуждены обратиться в соответствующие органы», — отметили в муфтияте.

Ранее блогер Айнура Сагынбаева, которая позиционирует себя как психолог и врач-косметолог, в своем видеоблоге заявила, что секс вне брака не является грехом.

По словам юриста, в демократическом светском государстве все лица имеют право на свободу выражения своего мнения и убеждений, при этом принцип соблюдения законов и уважения прав и чувств других должен быть учтен.

«Заявление блогера Айнуры Сагынбаевой о сексе вне брака не является преступлением, но может вызвать негативную реакцию со стороны религиозных организаций. Действия ДУМК по обращению в суд могут быть интерпретированы как защита своих религиозных убеждений и предотвращение возможного возбуждения вражды. Муфтият может обратиться к суду с иском против Айнуры Сагынбаевой на основании статьи 330 УК КР, которая устанавливает наказание за действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), унижение национального достоинства, а также на пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности», — заметила она.

Таттуубубу Эргешбаева добавила, что в рамках светского государства важно соблюдать баланс между свободой выражения и уважением к правам и убеждениям других граждан. Она также напомнила, что Конституция Кыргызстана гарантирует свободу совести и вероисповедания, отделение религии от государства, а также запрещает установление какой-либо религии в качестве государственной или обязательной.

«Концепция государственной политики КР в религиозной сфере на 2021-2026 годы отмечает, что в стране действуют различные религиозные объединения, включая исламские, христианские, буддистские и другие, и что государство признает основные нормы международного права в области прав и свобод человека. Концепция направлена на продолжение работы, начатой в предыдущем периоде, и содержит цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в религиозной сфере», — сказала юрист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293420/
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