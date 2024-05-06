Ее мысли отдаляют от веры. ДУМК предупредило блогера за высказывания в соцсетях

Духовное управление мусульман Кыргызстана вынесло предупреждение блогеру Айнуре Сагынбаевой.

Как сообщили в муфтияте, религиозные комментарии Айнуры Сагынбаевой являются откровенным искажением ислама и противоречат моральным ценностям общества.

«Ее некоторые мысли отдаляют от веры. Если вышеуказанная гражданка не прекратит выражать свои субъективные мысли, не соответствующие принципам шариата и национальным ценностям, мы будем вынуждены обратиться в соответствующие органы», — отметили в ДУМК.

Ранее блогер Айнура Сагынбаева, которая позиционирует себя как психолог и врач-косметолог, в своем видеоблоге заявила, что секс вне брака не является грехом. По ее словам, для мужчин длительное отсутствие секса вредно для здоровья.

«Поэтому не верьте в разное, берегите свое здоровье, секс вне брака не грех. Просто соблюдайте меры предосторожности. Самое главное — оставаться человеком», — сказала она.

Айнура Сагынбаева после предупреждения ДУМК удалила свое видео в социальных сетях.