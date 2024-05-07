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Общество

На аукцион выставили имущество Камчи Кольбаева и Райымбека Матраимова

Государственное агентство по управлению государственным имуществом при кабинете министров объявило аукцион объектов, в том числе принятых в государственную собственность в рамках борьбы с ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Список объектов, выставленных на аукцион:

  • башни близнецы — офисное помещение общей площадью 773,8 квадратных метра с мебелью, расположенное в Бишкеке на улице Жукеева-Пудовкина, дом 87/2;
  • ОАО «Кристалл Таш- Комур» — имущественный комплекс завода «Кристалл», расположенный в городе Таш-Комуре, район промзоны. Общая площадь земельного участка составляет 525,3 гектара;
  • акции центра отдыха «Ак-Марал» в городе Чолпон-Ате;
  • бизнес-центр «Ай-Пери». Помещение общей площадью 5 тысяч 878,3 квадратных метра, расположенное в Бишкеке на проспекте Чуй, 158;
  • ЦО «Зодиак». Помещение общей площадью 3 тысячи 68 квадратных метров, расположенное в городе Чолпон-Ате;
  • акции ЗАО «Бишкекское грузовое автотранспортное предприятие» с земельным участком 2,9 гектара, на котором организован торгово-рыночный комплекс «Баткен комфорт».
  • СК «Ихлас» — нежилое помещение общей площадью 5 тысяч 85 квадратных метров, расположенное в городе Оше, микрорайон «Тюлейкен» 3Б. Стартовая стоимость — 682 миллиона 550 тысяч сомов. Шаг электронного аукциона − 100 тысяч сомов;
  • ЖК «Империал» — нежилое помещение площадью 1 тысяча 400 квадратных метров в строящемся 14-этажном доме, расположенное в городе Оше, проспект А.Масалиева, 98. Стартовая стоимость — 149 миллионов 825 тысяч сомов. Шаг электронного аукциона − 100 тысяч сомов;
  • ЖК Amanat Residence — нежилое помещение площадью 2 тысячи 300,71 квадратных метра в строящемся многоквартирном доме с коммерческими помещениями, расположенное в городе Оше на улице С.Ибраимова, 11-1. Стартовая стоимость — 251 тысяча 433 тысячи 92 сома. Шаг электронного аукциона − 100 тысяч сомов.

Все подробности об объектах можно узнать по номеру: 0557337723.

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Ликвидация Камчи Кольбаева. Что известно о воре в законе

Ранее Госагентство по управлению государственным имуществом выставило на продажу десять объектов ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева и бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293387/
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