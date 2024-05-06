09:19
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Общество

Кыргызстан выплатит ветеранам Великой Отечественной войны больше, чем Россия

Ежегодно ко Дню Победы в странах СНГ ветераны Великой Отечественной войны получают специальные денежные выплаты.

В Кыргызстане на сегодня в живых остался 41 участник войны. Каждый из них получит к 9 Мая по 100 тысяч сомов из фонда президента (около $1 тысячи 126).

В Казахстане ветераны получат от 1,5 до 2,1 миллиона тенге, или от $3,5 тысячи до $4 тысяч.

Это почти в десять раз больше, чем своим участникам ВОВ собирается выплатить Россия. По данным газеты «Известия», ветераны в РФ получат единую федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей (около $109). Помимо региональных выплат и выплат в крупных городах, например, в Москве, участникам Великой Отечественной дополнительно начислят по 25 тысяч рублей.

Что касается других государств бывшего Советского Союза, то известно, что в Беларуси денежное пособие ко Дню Победы в этом году составляет около $1 тысячи 226, или 4 тысячи белоруcских рублей.

В Азербайджане ветераны получат примерно такую же сумму — $1 тысячу 200, или 2 тысячи манатов.

По другим странам пока информации нет. Но, скорее всего, по аналогии с прошлым и другими годами, во всех республиках бывшего СССР выплаты ко Дню Победы будут примерно одинаковыми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293231/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Всего один ветеран Великой Отечественной войны остался в городе Ош
Ветераны ВОВ получат по 100 тысяч сомов из фонда президента
Ветераны получили единовременную материальную помощь — по 100 тысяч сомов
В Тверской области нашли медальон и останки кыргызстанца. Ищут родных
Кыргызстанцы не поедут на места захоронения близких, погибших во время войны
В Кыргызстане осталось 146 ветеранов Великой Отечественной войны
Скончалась глава Совета ветеранов Ленинского района Бишкека Валентина Касатых
Служивших на таджикско-афганской границе могут приравнять к ветеранам войны
Сотрудники МВД поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
Сотрудники ГКНБ навестили своего последнего из ныне живущих ветеранов войны
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Все схемы движения троллейбусов в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
6 мая, понедельник
09:01
Кыргызстан выплатит ветеранам Великой Отечественной войны больше, чем Россия Кыргызстан выплатит ветеранам Великой Отечественной вой...
08:46
Садыр Жапаров посетит Ошскую область
08:43
День Победы. В Кыргызстане стартовала акция «Георгиевская лента»
08:00
Футбол и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 мая, воскресенье
23:42
Реагировать на фото и видео в WhatsApp станет проще
22:10
В Баткенской области сошел сель
21:53
Впервые за пять лет лидер Китая едет в европейское турне
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: в некоторых районах дожди
20:01
Иссык-кульский пирс в форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос