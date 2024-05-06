Кыргызстан выплатит ветеранам Великой Отечественной войны больше, чем Россия

Ежегодно ко Дню Победы в странах СНГ ветераны Великой Отечественной войны получают специальные денежные выплаты.

В Кыргызстане на сегодня в живых остался 41 участник войны. Каждый из них получит к 9 Мая по 100 тысяч сомов из фонда президента (около $1 тысячи 126).

В Казахстане ветераны получат от 1,5 до 2,1 миллиона тенге, или от $3,5 тысячи до $4 тысяч.

Это почти в десять раз больше, чем своим участникам ВОВ собирается выплатить Россия. По данным газеты «Известия», ветераны в РФ получат единую федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей (около $109). Помимо региональных выплат и выплат в крупных городах, например, в Москве, участникам Великой Отечественной дополнительно начислят по 25 тысяч рублей.

Что касается других государств бывшего Советского Союза, то известно, что в Беларуси денежное пособие ко Дню Победы в этом году составляет около $1 тысячи 226, или 4 тысячи белоруcских рублей.

В Азербайджане ветераны получат примерно такую же сумму — $1 тысячу 200, или 2 тысячи манатов.

По другим странам пока информации нет. Но, скорее всего, по аналогии с прошлым и другими годами, во всех республиках бывшего СССР выплаты ко Дню Победы будут примерно одинаковыми.