Ветераны ВОВ получат по 100 тысяч сомов из фонда президента

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Решение принято с учетом всемирно-исторического значения победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также к празднованию 79-й годовщины Победы.

По состоянию на 1 апреля 2024-го в Кыргызстане проживает 41 ветеран.

Согласно распоряжению, из фонда президента поручается выделить 4 миллиона 141 тысячу сомов на выплату единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч сомов следующим категориям ветеранов ВОВ: