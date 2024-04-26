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Власть

Ветераны ВОВ получат по 100 тысяч сомов из фонда президента

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Решение принято с учетом всемирно-исторического значения победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также к празднованию 79-й годовщины Победы.

По состоянию на 1 апреля 2024-го в Кыргызстане проживает 41 ветеран.

Согласно распоряжению, из фонда президента поручается выделить 4 миллиона 141 тысячу сомов на выплату единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч сомов следующим категориям ветеранов ВОВ:

  • инвалидам Великой Отечественной войны;
  • участникам Великой Отечественной войны;
  • лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
  • лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Ссылка: https://24.kg/vlast/292760/
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Ветераны ВОВ получат по 100 тысяч сомов из фонда президента