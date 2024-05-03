Не продавайте наркотики. Глава ГКНБ обратился к владельцам ночных клубов

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сделал предупреждение сотрудникам и владельцам ночных клубов.
По его словам, в ходе последних рейдов в ночных клубах изъяты наркотики, в основном синтетические.
«Правоохранительные органы постоянно принимают оперативные меры по пресечению распространения наркотиков. Но, к сожалению, во время недавних рейдов их нашли в ночных заведениях. Предупреждаю сотрудников и владельцев клубов! Не продавайте в ваших заведениях наркотики любых видов. Если такие случаи будут зарегистрированы, вас привлекут к ответственности по всей строгости закона», — отметил глава ГКНБ.
Напомним, в одном из ночных клубов Бишкека нашли психотропные вещества, спрятанные под диваном. Владелец заведения и посетитель находились в наркотическом опьянении.