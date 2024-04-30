Сельхозярмарка, закрытые стройки, с кем встречался мэр. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Грязные колеса В Бишкеке приостановлены строительные работы на пяти объектах из-за неисполнения распоряжения муниципалитета, по которому стройкомпании (подрядные организации) обязаны оборудовать строительные объекты пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Строительные объекты смогут начать работать только после полной установки колесомоечного пункта.

Сельхозярмарка На улице Раззакова (между улицами Киевской и Токтогула) открылась сельскохозяйственная ярмарка-выставка «Весна 2024». На ней можно купить мясо, рыбу, молоко, масло, мед, колбасы, сыр, яйца, картофель, овощи, сахар, муку и другие продукты по доступным ценам. Ярмарка продлится до 2 мая.

Программа развития столицы Общественные слушания по программе социально-экономического развития столицы на 2025-й и прогнозу на 2026-2027 годы пройдут 14 мая в 10.00 в зале детского музыкального театра «Таберик» по адресу: улица Байтика Баатыра, 17.



«В обсуждении примут участие руководство муниципалитета, подведомственные подразделения мэрии, главы районов, активные горожане, эксперты общественных организаций», — отметили в мэрии.



По дополнительным вопросам можно обращаться по номеру телефона: 0312660930, с содержанием программных документов можно ознакомиться по ссылке:

Зайцы в трамвае За первый квартал служба контроля «Тулпар» выявила более 1 тысячи нарушителей правил оплаты проезда в столичном муниципальном транспорте. Для повышения качества обслуживания и обеспечения безопасности сотрудников, контролеров оснастили нагрудными видеокамерами. «Это обновление позволит наблюдать за процессом работы каждого контролера, анализировать нештатные ситуации и более эффективно противодействовать безбилетникам в общественном транспорте», — отметили в мэрии. Кроме того, сотрудники муниципальных предприятий «Бишкекское троллейбусное управление» и «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» провели рейды и выявили неправомерное использование именных льготных (красные) и школьных карт (зеленые). «Полученные в результате проверки карты будут переданы в службу контроля «Тулпар» для внесения пользователей в черный список», — сообщили в мэрии.

Сотрудничество с правительством Москвы Мэр Айбек Джунушалиев встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических связей Москвы Сергея Черемина. Стороны выразили готовность углублять двустороннее сотрудничество. Во время встречи подписана программа сотрудничества на 2024-2027 годы между мэрией Бишкека и правительством Москвы. В рамках этой программы будет реализовано тесное сотрудничество в сфере торгово-экономических отношений, дорожно-транспортной инфраструктуры, градостроительства, развития благоустройства столичных территорий, образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, социальной защиты населения и другие. Также обсудили вопрос строительства здания для культурно-делового центра «Дом Москвы». Фото мэрии Бишкека. Встреча мэра Айбека Джунушалиева с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических связей Москвы Сергеем Череминым

В инфекционной больнице сделали ремонт В Республиканской клинической инфекционной больнице открыли трехэтажный лечебный корпус после капитального ремонта. Его провели по линии проекта Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19». Для этого выделили 72 миллиона сомов. Корпус, рассчитанный на 200 коек, был закрыт на капитальный ремонт с июля 2023 года. С 1 мая РКИБ возобновит cвою работу в штатном режиме на 500 коек.