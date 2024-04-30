В инфекционной больнице открыли корпус после капитального ремонта

В Республиканской клинической инфекционной больнице открыли трехэтажный лечебный корпус после капитального ремонта. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, капитальный ремонт лечебного корпуса профинансирован по линии проекта Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19». Для этого выделили 72 миллиона сомов.

По словам главного врача РКИБ Гулжигита Аалиева, корпус, рассчитанный на 200 коек, был закрыт на капитальный ремонт с июля 2023 года.

«Этот корпус ввели в эксплуатацию в 1989-м и с того времени в здании не проводили капитальный ремонт, только косметические силами сотрудников больницы. Учитывая специфику работы отделений, из-за частых обработок дезинфицирующими растворами стены и потолки начали отслаиваться, трескаться. Линолеум начал набухать и стираться, из-за длительной эксплуатации водопровод, канализация, отопление, электропроводка, вентиляция и сантехника подлежали полной замене», — отметил главный врач.

Заместитель министра Бубужан Арыкбаева отметила, что Республиканская клиническая инфекционная больница является флагманом среди организаций здравоохранения республики, оказывающих медицинскую помощь инфекционным больным.

«Развитие и совершенствование этой больницы является одним из приоритетов Министерства здравоохранения. Проведенный капитальный ремонт позволит оказать высококлассную помощь пациентам и улучшит условия труда наших сотрудников. Введение в эксплуатацию отремонтированного корпуса, который соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, будет гарантией эффективной борьбы с опасными инфекционными заболеваниями», — сказала она.

С 1 мая РКИБ возобновит cвою работу в штатном режиме на 500 коек.