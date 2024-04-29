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Общество

На ремонт дороги Каракол — база «Каракол» потратят более 60 миллионов сомов

На ремонт автомобильной дороги Каракол — горнолыжная база «Каракол» потратят более 60 миллионов сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Объявление разместил департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что протяженность дороги, которую надо отремонтировать, — 3,295 километра. Работы должны быть выпоонены в течение 90 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами. Заявки принимаются до 17 мая.

В марте Минтранс сообщил о планах отремонтировать дорогу, ведущую на горнолыжную базу: проложить там асфальт, начать строительство тротуаров и велодорожки. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292924/
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