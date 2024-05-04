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Общество

Сериалы о вампирах и продолжение «Доктора Кто». Что смотреть на следующей неделе

Вторая неделя мая порадует выходом нескольких новых сериалов. Среди подростковых драматический мистический триллер, комедийная драма и экранизация знаменитого романа Энн Райс.

1
«Темная материя» (8 мая)

Физик Джейсон Дессен из Чикаго оказывается в альтернативной версии своей жизни. Чтобы вернуться к семье, он должен будет пройти через ряд параллельных реальностей и столкнуться с альтернативной версией самого себя.

2
«Вампир Реджинальд» (второй сезон, 8 мая)

В мире, населенном красивыми, подтянутыми и тщеславными вампирами, Реджинальд (Джейкоб Баталон) преодолевает всевозможные препятствия и обнаруживает, что у него есть несколько собственных непризнанных способностей.

3
«Макстон Холл» (9 мая)

Сериал погружает зрителей в самое сердце английской государственной школы, где Руби, студентка-стипендиатка, обнаруживает секрет, способный уничтожить высокомерного наследника-миллионера Джеймса Бофорта. От манипуляций до неожиданного влечения — этот сериал исследует динамику власти, тщательно охраняемые секреты и классовые столкновения в элитной школе.

4
«Милые обманщицы: Первородный грех» (второй сезон, 9 мая)

Запутанная история об очередной группе подростков, которые пытаются разобраться с последствиями жуткой трагедии, повергшей в шок Милвуд 20 лет назад. Приготовьтесь раскрывать секреты, замирать от волнения и смотреть своим страхам в глаза: юные обманщицы вот-вот переступят порог жуткого дома на краю улицы.

5
«Бодкин» (9 мая)

Американская комедийная драма с триллерным уклоном, созданная Джезом Шарфом. Сюжет разворачивается в живописном ирландском прибрежном городке, где разрозненная группа подкастеров оказывается втянутой в расследование таинственного исчезновения трех незнакомцев. То, что начинается как простое любопытство, быстро превращается в сложное и странное дело, проверяющее границы их понимания истины и исследующее личные истории, которые мы создаем, чтобы оправдать наши убеждения и успокоить наши страхи.

6
«Интервью с вампиром» (10 мая)

Адаптированный по культовому роману Энн Райс сериал обещает переосмыслить миф о вампирах для нового поколения. Сюжет фильма «Интервью с вампиром» вращается вокруг вечно мучающегося Луи де Пуэнт дю Лака, превращенного в вампира харизматичным Лестатом де Лионкуром.

7
«Доктор Кто» (14-й сезон, 11 мая)

Доктор Кто (Джоди Уиттакер) выглядит и ведет себя как человек. Он симпатичен и остроумен, и можно было бы принять его за обыкновенного человека с улицы. Но он повелитель времени: девятисотлетний инопланетянин с двумя сердцами, отпрыск изобретательнейшей цивилизации, овладевшей путешествиями во времени.

  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.
  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека читайте по этой ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292899/
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