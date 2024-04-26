В Бишкеке появится памятник букве Ы

В Бишкеке появится памятник «Буква Ы». Об этом сообщили в «Российской газете в Кыргызстане».

Отмечается, что арт-объект откроют «Российская газета» и мэрия Бишкека 29 апреля, в День города, в столичном парке «Ынтымак».

«Буква Ы» — памятник сакральному и смысловому определению Кыргызстана. Кыргызско-русский словарь насчитывает более 600 слов на букву «Ы». В том числе, благодаря наличию в кыргызском языке этого звука и соответствующей литеры, бренды «кыргыз», «кыргызский народ», «Кыргызстан» стали достойно и искренне воспринимаемы в окружающем мире», — отмечают в издании.

Арт-объект будет снабжен QR-кодом, отсылающим посетителя к базовой информации о Кыргызстане: географические сведения, краткая история страны и ее народа, краткий русско-кыргызский словарь и разговорник. Информация будет опубликована на двух языках: государственном кыргызском и официальном русском.