14:45
USD 88.84
EUR 95.29
RUB 0.96
Общество

В Бишкеке появится памятник букве Ы

В Бишкеке появится памятник «Буква Ы». Об этом сообщили в «Российской газете в Кыргызстане».

Отмечается, что арт-объект откроют «Российская газета» и мэрия Бишкека 29 апреля, в День города, в столичном парке «Ынтымак».

«Буква Ы» — памятник сакральному и смысловому определению Кыргызстана. Кыргызско-русский словарь насчитывает более 600 слов на букву «Ы». В том числе, благодаря наличию в кыргызском языке этого звука и соответствующей литеры, бренды «кыргыз», «кыргызский народ», «Кыргызстан» стали достойно и искренне воспринимаемы в окружающем мире», — отмечают в издании.

Арт-объект будет снабжен QR-кодом, отсылающим посетителя к базовой информации о Кыргызстане: географические сведения, краткая история страны и ее народа, краткий русско-кыргызский словарь и разговорник. Информация будет опубликована на двух языках: государственном кыргызском и официальном русском.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292714/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Начался капитальный ремонт здания Министерства культуры
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
Почти 80 новых памятников хотят установить в Кыргызстане за семь лет
Цифровую карту памятников Великой Отечественной войны создали в Кыргызстане
В Бишкеке появится памятник учителям России и Кыргызстана
Скульпторы просят убрать инсталляцию «Караван» — портит облик города Ош
На памятник Манасу потратят 25 миллионов сомов. Его установят в Астане
В историко-архитектурном комплексе «Шах-Фазиль» построят музей
Минкультуры разработало правила проектирования и установки памятников
В Бишкеке открыли бюст венгерского поэта Шандора Петефи
Популярные новости
Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать
В&nbsp;Кара-Балте прошел сильный град В Кара-Балте прошел сильный град
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Когда маршрутки в&nbsp;Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
26 апреля, пятница
14:36
В Бишкеке появится памятник букве Ы В Бишкеке появится памятник букве Ы
14:18
Дополнительные льготы для многодетных предлагает предусмотреть депутат
14:07
Здравницу «Ала-Тоо» передали Министерству здравоохранения Кыргызстана
14:00
Новый микрорайон на месте колонии. Как сегодня выглядит место строительства
13:49
В ГИК рассказали, в каких городах Кыргызстана идет строительство домов