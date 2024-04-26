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Общество

Дополнительные льготы для многодетных предлагает предусмотреть депутат

Депутат парламента Нуржигит Кадырбековов инициировал изменения в Семейный кодекс и Закон «Об основах социального обслуживания населения в КР».

Законопроектом предусмотрено введение понятия «многодетная семья», что обеспечит доступ к дополнительным социальным льготам.

По действующему законодательству КР многодетной считается мать, родившая и воспитавшая пять и более детей. В предлагаемой редакции — четыре и более.

«Семьи с четырьмя и более детьми могут столкнуться с финансовыми трудностями, и эта инициатива направлена на их облегчение. В соседних странах (Казахстан, Узбекистан) статус многодетной семьи дают имеющим четырех и более детей с предоставлением соответствующих социальных гарантий. В Российской Федерации в зависимости от региона — это семья зачастую в составе от трех детей и более», — говорится в справке-обосновании.

Нардеп уверен, что принятие законопроекта будет способствовать защите прав и интересов детей в многодетных семьях, обеспечивая им равные возможности в получении образования и иных услуг со стороны государства.

При этом отмечается, что дополнительных расходов из республиканского бюджета это не повлечет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292700/
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