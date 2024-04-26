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Общество

Длинные майские выходные. Как будут работать ЦОНы Бишкека

Министерство цифрового развития информирует о графике работы центров обслуживания населения (ЦОН) и межрегиональных отделов (МРО) департамента регистрации населения во время майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

По данным ведомства, ЦОНы и МРО будут работать в штатном режиме без обеденного перерыва:

  • 6, 7, 8 мая с 8.00 до 18.00;
  • 10 и 11 мая с 8.00 до 18.00. 

Также в целях создания комфортных условий для граждан мини-ЦОНы Бишкека предоставляют услугу по получению e-ID и общегражданских паспортов.

Адреса мини-ЦОНов в Бишкеке:

  • мини-ЦОН «Глобус-ТЭЦ», проспект Чуй, напротив ТЭЦ;
  • мини-ЦОН «Азия», улица Садырбаева, 107 (на пресечении с улицей Ахунбаева).

График работы мини-ЦОНов Бишкека:

  • 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 мая — рабочие дни с 10.00 до 19.00 (обеденный перерыв 14.00-15.00);
  • 4 мая — рабочий день с 10.00 до 18.00;
  • 1, 2, 5, 6, 9 мая — выходные дни.

Напомним, на следующей неделе кыргызстанцев ждут длинные выходные. Согласно постановлению кабинета министров, для сотрудников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, установлены длинные выходные дни с 1 по 5 мая. Также 9 мая является официальным нерабочим праздничным днем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292675/
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