Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать

На следующей неделе кыргызстанцев ждут длинные выходные. В начале месяца отмечают три праздника: 1 мая — Праздник труда; 5 мая — День Конституции и 9 мая — День Победы.

Согласно постановлению кабинета министров, для сотрудников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, установлены длинные выходные дни с 1 по 5 мая. Также 9 мая является официальным нерабочим праздничным днем.

Вместо 2 мая (четверг) кыргызстанцы будут работать 6 мая (понедельник), вместо 3 мая (пятница) — 11 мая (суббота).

Сотрудники, работающие по графику шестидневной рабочей недели, отдохнут 1, 6 и 9 мая.