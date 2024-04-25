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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

В Кок-Жаре некоторые жители против присоединения их села к Бишкеку

В селе Кок-Жар отдельные жители против присоединения к Бишкеку. Об этом они сообщили редакции 24.kg.

По их словам, они переживают из-за того, что могут остаться без своих пахотных земель и пастбищ.

«Никакой информации нам не говорят, что будет с нашими землями, сможем ли мы дальше держать скот?» — говорят они.

Отметим, накануне мэрия сообщила, что Октябрьская администрация организовала встречу с жителями муниципального территориального управления «Кок-Жар» в рамках административно-территориальной реформы. В ней приняли участие представители подведомственных и территориальных подразделений.

«Обсудили вопросы земельной амнистии, водоснабжения, транспорта, а также социального характера», — сообщили в муниципалитете и добавили, что встречи проводятся на основании указа президента «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики».

Напомним, в результате административно-территориальной реформы в состав Бишкека вошли:

  • айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;
  • айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;
  • село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
  • жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;
  • жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
  • контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;
  • село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292640/
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