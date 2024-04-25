В Кок-Жаре некоторые жители против присоединения их села к Бишкеку

В селе Кок-Жар отдельные жители против присоединения к Бишкеку. Об этом они сообщили редакции 24.kg.

По их словам, они переживают из-за того, что могут остаться без своих пахотных земель и пастбищ.

«Никакой информации нам не говорят, что будет с нашими землями, сможем ли мы дальше держать скот?» — говорят они.

Отметим, накануне мэрия сообщила, что Октябрьская администрация организовала встречу с жителями муниципального территориального управления «Кок-Жар» в рамках административно-территориальной реформы. В ней приняли участие представители подведомственных и территориальных подразделений.

«Обсудили вопросы земельной амнистии, водоснабжения, транспорта, а также социального характера», — сообщили в муниципалитете и добавили, что встречи проводятся на основании указа президента «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики».

Напомним, в результате административно-территориальной реформы в состав Бишкека вошли: