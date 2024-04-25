В Кок-Жаре некоторые жители против присоединения их села к Бишкеку

В селе Кок-Жар отдельные жители против присоединения к Бишкеку. Об этом они сообщили редакции 24.kg.
По их словам, они переживают из-за того, что могут остаться без своих пахотных земель и пастбищ.
«Никакой информации нам не говорят, что будет с нашими землями, сможем ли мы дальше держать скот?» — говорят они.
Отметим, накануне мэрия сообщила, что Октябрьская администрация организовала встречу с жителями муниципального территориального управления «Кок-Жар» в рамках административно-территориальной реформы. В ней приняли участие представители подведомственных и территориальных подразделений.
«Обсудили вопросы земельной амнистии, водоснабжения, транспорта, а также социального характера», — сообщили в муниципалитете и добавили, что встречи проводятся на основании указа президента «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики».
Напомним, в результате административно-территориальной реформы в состав Бишкека вошли:
- айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;
- айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;
- село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
- жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;
- жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
- контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;
- село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.