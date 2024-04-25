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Общество

На центральной площади Оша 3 тысячи школьников исполнили эпос «Манас»

На центральной площади Оша 3 тысячи школьников исполнили эпос «Манас». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, мероприятие прошло в рамках республиканского конкурса «Манас», который проводится с 20 апреля по 11 мая во всех регионах республики.

Школьники исполнили эпос на государственном и английском языке.

Мероприятие проведено в рамках Указа президента «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» (эпосы «Манас», «Семетей», «Сейтек») — бесценного духовного наследия кыргызского народа».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292615/
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