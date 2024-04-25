На центральной площади Оша 3 тысячи школьников исполнили эпос «Манас». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, мероприятие прошло в рамках республиканского конкурса «Манас», который проводится с 20 апреля по 11 мая во всех регионах республики.

Школьники исполнили эпос на государственном и английском языке.

Мероприятие проведено в рамках Указа президента «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» (эпосы «Манас», «Семетей», «Сейтек») — бесценного духовного наследия кыргызского народа».